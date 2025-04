Mi ha picchiato e minacciato di morte Manuel Bortuzzo l’agghiacciante rivelazione

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè, nata sotto i riflettori del Grande Fratello Vip, si è chiusa in tribunale con una condanna per stalking a carico di lei. Dopo un anno dalla denuncia, è arrivata la prima sentenza: un anno e otto mesi con pena sospesa per l’ex gieffina. Un epilogo amaro per una relazione che sembrava romantica ma che, secondo quanto emerso, ha avuto risvolti molto complessi e dolorosi.Fino ad oggi, Bortuzzo aveva preferito il silenzio, ma ospite nella puntata odierna di Verissimo, ha raccontato per la prima volta la sua versione dei fatti. «Non è facile vivere un processo, vedere il proprio dolore diventare gossip – ha detto – ho deciso di parlare perché il silenzio avrebbe fatto pensare che fossi d’accordo con tutto quello che si diceva». L’atleta paralimpico ha ripercorso le tappe della loro relazione, sottolineando come dopo la rottura lei non avesse mai accettato la fine della storia. Thesocialpost.it - “Mi ha picchiato e minacciato di morte”. Manuel Bortuzzo, l’agghiacciante rivelazione Leggi su Thesocialpost.it La storia d’amore trae Lulù Selassiè, nata sotto i riflettori del Grande Fratello Vip, si è chiusa in tribunale con una condanna per stalking a carico di lei. Dopo un anno dalla denuncia, è arrivata la prima sentenza: un anno e otto mesi con pena sospesa per l’ex gieffina. Un epilogo amaro per una relazione che sembrava romantica ma che, secondo quanto emerso, ha avuto risvolti molto complessi e dolorosi.Fino ad oggi,aveva preferito il silenzio, ma ospite nella puntata odierna di Verissimo, ha raccontato per la prima volta la sua versione dei fatti. «Non è facile vivere un processo, vedere il proprio dolore diventare gossip – ha detto – ho deciso di parlare perché il silenzio avrebbe fatto pensare che fossi d’accordo con tutto quello che si diceva». L’atleta paralimpico ha ripercorso le tappe della loro relazione, sottolineando come dopo la rottura lei non avesse mai accettato la fine della storia.

