L’Arezzo chiude al quinto posto | ora testa ai playoff contro il Gubbio

I sogni dell'Arezzo di agguantare il 4° posto in classifica e saltare il 1° turno dei playoff si infrangono già al 5° minuto del primo tempo, quando, a gara ancora in parità, da Pescara arriva la notizia del vantaggio degli abruzzesi contro il Campobasso. Era un sogno, una flebile speranza e nulla più. E nulla cambia nel nostro giudizio sul campionato degli amaranto.Ma veniamo alla gara contro la Pianese. Bucchi non schiera i giocatori in diffida che, in caso di ammonizione, salterebbero la prima gara dei playoff. Ritmo subito alto: ai padroni di casa serve la vittoria per sperare di giocare il primo turno dei playoff davanti al proprio pubblico; e L'Arezzo non ha, nel suo DNA, la gara "al risparmio". Gli uomini di Bucchi giocano per il risultato pieno. Tutto questo fa sì che i primi 45 minuti siano giocati a buon ritmo, con azioni da una parte e dall'altra, e quattro reti di cui tre (escluso il rigore) di livello superiore alla Lega Pro.

