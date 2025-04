Calciomercato Juve il futuro di quel big è già scritto? Si allontana la conferma | gli ultimi aggiornamenti

Calciomercato Juve, futuro già scritto? La conferma del big si allontana: la rivelazione e tutti gli aggiornamentiGianni Balzarini "allontana" sempre di più Randal Kolo Muani dalla Juve. I bianconeri pensano già all'attacco del futuro: le dichiarazioni del giornalista di Sport Mediaset.BALZARINI – «Siete perfettamente a conoscenza che ci sarà un nuovo attacco della Juventus. Su Kolo Muani conoscete già qual è l'orientamento: è difficile che rimanga e che la condizione del suo prestito secco possa cambiare in prestito con diritto di riscatto o obbligo di riscatto».

Calciomercato Juve (Gazzetta), il futuro di quel bianconero non cambia: cessione solo rimandata in estate? Le ultimissime - di Redazione JuventusNews24Calciomercato Juve, tutti gli ultimi aggiornamenti sul futuro di quel bianconero: i dettagli sulle mosse in estate Ci sono importanti aggiornamenti su quello che potrebbe essere il futuro di Cambiaso, terzino della Juve che è stato accostato molto al Manchester City nell’ultima sessione invernale. Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, l’offerta irrinunciabile del club inglese è destinata ad arrivare in estate. 🔗juventusnews24.com

Calciomercato Juve, dopo l’esonero di Thiago Motta cambia tutto per quel giocatore? Futuro sempre più in bilico: le ultime novità - Calciomercato Juve, dopo la separazioni con Motta cambia tutto per Kolo Muani? Futuro sempre più incerto: le ultimissime La Juventus ha vissuto una vera rivoluzione nelle ultime settimane. L’esonero di Thiago Motta ha aperto scenari inaspettati, incluso un possibile cambiamento nel futuro di Kolo Muani. L’attaccante francese, considerato un pilastro sotto la guida dell’ex tecnico, […] 🔗calcionews24.com

Calciomercato Juve, futuro lontano da Torino per quel bianconero in prestito? Può cambiare tutto in estate: la situazione - di Redazione JuventusNews24Calciomercato Juve, futuro lontano da Torino per quel bianconero in prestito? Gli ultimi aggiornamenti sul difensore Arrivano importanti aggiornamenti su quello che potrebbe essere il futuro di un bianconero in prestito. Stiamo parlando di Djalò, attualmente in forza al Porto, che potrebbe però presto salutare presto il Portogallo. Secondo quanto riportato da Giovanni Albanese, al momento ci sono poche possibilità che il Porto trattenga il calciatore. 🔗juventusnews24.com

Calciomercato Juve, quel big bianconero potrebbe finire in Turchia: avanzata quella proposta monstre! Tutti i dettagli di una super operazione - Calciomercato Juve, quel big bianconero potrebbe finire in Turchia: se dovesse rimanere quell’allenatore, verrebbe avanzata quella super offerta Il futuro di Dusan Vlahovic potrebbe concretizzarsi dav ... 🔗juventusnews24.com

Calciomercato Juventus, futuro segnato per Kenan Yildiz: cosa filtra - Calciomercato Juventus, futuro segnato per Kenan Yildiz: cosa filtra (LaPresse) – JMania.it La Juventus è pronta a giocarsi tutto in questo finale di stagione. Nelle ultime partite rimanenti di questo ... 🔗jmania.it

Mercato Juventus, bomber cercasi: la lista si restringe a due nomi. Sono i preferiti per l’attacco del futuro. Ultimissime - Mercato Juventus, bomber cercasi: due nomi in prima fila per l’attacco del futuro. La dirigenza è già al lavoro Secondo quanto riportato da calciomercato.com, i primi due nomi nella lista del calciome ... 🔗juventusnews24.com