Atalanta-Lecce la protesta dei salentini | in campo con maglia senza loghi Ecco perché

protesta annunciata dal Lecce a poche ore dalla partita contro l’Atalanta, valida per il posticipo della 34a giornata di Serie A, che la Lega Serie A ha deciso di far disputare domenica dopo averla rinviata dal venerdì in seguito alla morte improvvisa, giovedì scorso, del fisioterapista dei salentini Graziano Fiorita. I giallorossi, attraverso i loro canali social, hanno annunciato che “giocheremo la partita ‘dei valori calpestati’, ma lo faremo indossando una anonima casacca bianca, che non ci rappresenta, senza colori, stemmi e loghi. Torneremo a vestire la nostra maglia quando Graziano ritornerà a casa e sarà omaggiato, come merita, dalla sua gente”.L’U.S. Lecce ritiene che la decisione della Lega di recuperare la gara con l’Atalanta a poche ore di distanza dalla scomparsa del nostro Graziano Fiorita, sia terribilmente irrispettosa del grave lutto che ha colpito la famiglia del ragazzo, la Società ed i tifosi del Lecce. Lapresse.it - Atalanta-Lecce, la protesta dei salentini: in campo con maglia senza loghi. Ecco perché Leggi su Lapresse.it Clamorosaannunciata dala poche ore dalla partita contro l’, valida per il posticipo della 34a giornata di Serie A, che la Lega Serie A ha deciso di far disputare domenica dopo averla rinviata dal venerdì in seguito alla morte improvvisa, giovedì scorso, del fisioterapista deiGraziano Fiorita. I giallorossi, attraverso i loro canali social, hanno annunciato che “giocheremo la partita ‘dei valori calpestati’, ma lo faremo indossando una anonima casacca bianca, che non ci rappresenta,colori, stemmi e. Torneremo a vestire la nostraquando Graziano ritornerà a casa e sarà omaggiato, come merita, dalla sua gente”.L’U.S.ritiene che la decisione della Lega di recuperare la gara con l’a poche ore di distanza dalla scomparsa del nostro Graziano Fiorita, sia terribilmente irrispettosa del grave lutto che ha colpito la famiglia del ragazzo, la Società ed i tifosi del

