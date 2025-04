Juve Monza 2-0 | i bianconeri tornano al successo dopo il ko di Parma! Decidono le reti di Nico Gonzalez e Kolo Muani

Juve Monza LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 34ª giornata del campionato di Serie A 2024/25 (inviato all'Allianz Stadium) – La Juve affronta il Monza nella 34ª giornata di Serie A. I bianconeri vogliono rialzarsi dopo la sconfitta contro il Parma per non perdere il treno Champions League. successo dei bianconeri allo Stadium contro il Monza con le reti, tutte nel primo tempo, di Nico Gonzalez e Kolo Muani. In mezzo la follia a fine primo tempo di Yildiz che viene espulso dal direttore di gara dopo un gomitata. Secondo tempo poi di resistenza ma vittoria complessivamente meritata per i bianconeri. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Monza 2-0: sintesi e moviola INIZIA IL MATCH! 1? SUBITO Juve – Bello scambio dei bianconeri nei pressi dell'area di rigore del Monza: protagonisti Nico Gonzalez e Kolo Muani.

