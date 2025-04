Chi ha pagato il funerale di Papa Francesco | tra benefattori anonimi Vaticano e Stato italiano

funerale di Papa Francesco, svoltosi il 26 aprile 2025, ha rappresentato un evento di portata mondiale, richiedendo un’organizzazione complessa e una significativa mobilitazione di risorse. LEGGI ANCHE: — Quanto Guadagnano le Guardie Svizzere? Oltre al denaro la vera motivazioneTuttavia, in linea con la sua nota sobrietà, il Pontefice aveva predisposto che le spese relative alla sua sepoltura non gravassero né sulla Santa Sede né sullo Stato italiano.Nel testamento redatto nel 2022, Papa Francesco specificava che le spese per la preparazione della sua sepoltura sarebbero state coperte da un benefattore anonimo. Il documento, reso pubblico dalla Santa Sede il giorno della sua morte, indicava che i fondi sarebbero stati trasferiti alla Basilica Papale di Santa Maria Maggiore, con istruzioni affidate a monsignor Rolandas Makrickas, Commissario Straordinario del Capitolo Liberiano. Leggi su Funweek.it Ildi, svoltosi il 26 aprile 2025, ha rappresentato un evento di portata mondiale, richiedendo un’organizzazione complessa e una significativa mobilitazione di risorse. LEGGI ANCHE: — Quanto Guadagnano le Guardie Svizzere? Oltre al denaro la vera motivazioneTuttavia, in linea con la sua nota sobrietà, il Pontefice aveva predisposto che le spese relative alla sua sepoltura non gravassero né sulla Santa Sede né sullo.Nel testamento redatto nel 2022,specificava che le spese per la preparazione della sua sepoltura sarebbero state coperte da un benefattore anonimo. Il documento, reso pubblico dalla Santa Sede il giorno della sua morte, indicava che i fondi sarebbero stati trasferiti alla Basilicale di Santa Maria Maggiore, con istruzioni affidate a monsignor Rolandas Makrickas, Commissario Straordinario del Capitolo Liberiano.

