Giulio Ciccone meglio nelle Classiche che nelle corse a tappe | i podi nelle Monumento lo testimoniano

Giulio Ciccone fosse in uno stato di forma davvero eccellente: a Pasquetta ha vinto la frazione d’apertura a San Lorenzo Dorsino, poi ha collezionato altri tre piazzamenti in top-5 e ha concluso al quarto posto in classifica generale. Terminate le fatiche sulle strade dell’Euregio soltanto un paio di giorni fa, l’abruzzese si è diretto in Belgio ed è stato assoluto protagonista alla Liegi-Bastogne-Liegi.L’alfiere della Lidl-Trek ha corso in prima linea la quarta Classica Monumento della stagione, facendo la differenza in due momenti ben precisi: inizialmente si è mosso sulla Redoute, tratto iconico della Doyenne, dopo che Tadej Pogacar era partito per la sua cavalcata solitaria; successivamente ha piazzato una bella progressione sulla Roche-aux-Faucons, altra cote simbolica della Decana, si è portato dietro l’irlandese Ben Healy e poi lo ha battuto in volata, conquistando un pregevole secondo posto. Oasport.it - Giulio Ciccone meglio nelle Classiche che nelle corse a tappe: i podi nelle Monumento lo testimoniano Leggi su Oasport.it Al Tour of the Alps si era capito chefosse in uno stato di forma davvero eccellente: a Pasquetta ha vinto la frazione d’apertura a San Lorenzo Dorsino, poi ha collezionato altri tre piazzamenti in top-5 e ha concluso al quarto posto in classifica generale. Terminate le fatiche sulle strade dell’Euregio soltanto un paio di giorni fa, l’abruzzese si è diretto in Belgio ed è stato assoluto protagonista alla Liegi-Bastogne-Liegi.L’alfiere della Lidl-Trek ha corso in prima linea la quarta Classicadella stagione, facendo la differenza in due momenti ben precisi: inizialmente si è mosso sulla Redoute, tratto iconico della Doyenne, dopo che Tadej Pogacar era partito per la sua cavalcata solitaria; successivamente ha piazzato una bella progressione sulla Roche-aux-Faucons, altra cote simbolica della Decana, si è portato dietro l’irlandese Ben Healy e poi lo ha battuto in volata, conquistando un pregevole secondo posto.

Ne parlano su altre fonti

Solo Pogacar meglio di Giulio Ciccone, secondo nell'ultima tappa e nella classifica finale del Tour Uae - Il primo degli esseri umani. Dietro l'extraterrestre Tadej Popagar, che ha vinto il giro degli Emirati Arabi Uniti aggiudicandosi entrambe le tappe di montagna, compresa quella di oggi a Jebel Hafeet, c'è Giulio Ciccone. Nella classifica generale finale, inaftti, il campione del mondo sloveno e... 🔗chietitoday.it

Che amicizia! Jannik Sinner in bici con Giulio Ciccone ed i piloti Ferrari - Dopo aver festeggiato Capodanno insieme, circostanza della quale vi abbiamo dato conto e che trovate nell'archivio news sportive di ChietiToday, lo stesso poker d'assi si è ritrovato per un'uscita in bicicletta, resa pubblica dal campione teatino Giulio Ciccone, ciclista italiano di punta e... 🔗chietitoday.it

Che amicizia! Jannik Sinner in bici con Giulio Ciccone ed i piloti Ferrari - Dopo aver festeggiato Capodanno insieme, circostanza della quale vi abbiamo dato conto e che trovate nell'archivio news sportive di ChietiToday, lo stesso poker d'assi si è ritrovato per un'uscita in bicicletta, resa pubblica dal campione teatino Giulio Ciccone, ciclista italiano di punta e... 🔗europa.today.it

Approfondimenti da altre fonti

Giulio Ciccone primo degli umani alla Liegi-Bastogne-Liegi; Ciclismo, Liegi-Bastogne-Liegi: Pogacar domina e vince davanti all’italiano Giulio Ciccone; Liegi-Bastogne-Liegi, meraviglioso tris di Pogacar: Giulio Ciccone splendido secondo; Liegi-Bastogne-Liegi: Pogacar, e tre! Trionfo solitario del campione del mondo. Ciccone è secondo!. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Giulio Ciccone meglio nelle Classiche che nelle corse a tappe: i podi nelle Monumento lo testimoniano - Al Tour of the Alps si era capito che Giulio Ciccone fosse in uno stato di forma davvero eccellente: a Pasquetta ha vinto la frazione d'apertura a San ... 🔗oasport.it

Giulio Ciccone: “Non avevo le gambe per seguire Pogacar, secondo alla Liegi è una bella sensazione” - Giulio Ciccone ha conquistato un eccellente secondo posto alla Liegi-Bastogne-Liegi 2025, risultando il primo degli umani sul traguardo alle spalle ... 🔗oasport.it

Pogacar vince la Liegi-Bastogne-Liegi, Giulio Ciccone è secondo. La classifica - Un altro capolavoro firmato Tadej Pogacar. Il campione del mondo ha dominato in solitaria la Liegi-Bastogne-Liegi 2025, la quarta Classica Monumento della stagione, firmando una fuga ... 🔗msn.com