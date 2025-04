Ruba una bici elettrica per un debito di droga da 40 euro | 19enne inseguito e arrestato a Como

Como, nella notte tra il 26 e il 27 aprile, ha arrestato per estorsione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 19enne residente in città. Aveva Rubato una costosa bici elettrica per un debito di droga.

