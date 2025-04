Modena Femminile poker delle gialle al Fraore fanalino di coda

Modena parte con un poker al fanalino di coda Fraore. Primo tempo di marca geminiana che già al 3' mette in difficoltà il portiere parmense con un destro da fuori di Preti che il portiere blocca in due tempi. Al 7' è la volta dell'altro esterno. Modenatoday.it - Modena Femminile, poker delle gialle al Fraore fanalino di coda Leggi su Modenatoday.it Girone di ritorno della Poule Salvezza che per ilparte con unaldi. Primo tempo di marca geminiana che già al 3' mette in difficoltà il portiere parmense con un destro da fuori di Preti che il portiere blocca in due tempi. Al 7' è la volta dell'altro esterno.

