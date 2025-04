Taekwondo Italia protagonista allo Spanish Open con 9 medaglie

Italia del Taekwondo torna protagonista in campo internazionale. Ad Alicante, in Spagna, la spedizione azzurra fa bottino pieno conquistando nove medaglie: 2 ori, 2 argenti e 5 bronzi. A salire sul gradino più alto del podio sono Giada Al Halwani (-57 kg), che supera in finale la britannica Smith dopo l’argento conquistato al Serbia Open, e Teodoro Del Vecchio (-58 kg), autore di una rimonta in finale contro lo spagnolo Arillo. Due successi che confermano l’ottimo momento della squadra Italiana in questo avvio di quadriennio che porterà a Los Angeles 2028. Medaglia d’argento per Elisa Bertagnin (-46 kg), che aveva superato in semifinale la connazionale Giulia Galiero, e per Mattia Molin (+87 kg), entrambi fermati in finale da atleti spagnoli padroni di casa. Unlimitednews.it - Taekwondo, Italia protagonista allo Spanish Open con 9 medaglie Leggi su Unlimitednews.it ALICANTE (SPAGNA) (ITALPRESS) – L’deltornain campo internazionale. Ad Alicante, in Spagna, la spedizione azzurra fa bottino pieno conquistando nove: 2 ori, 2 argenti e 5 bronzi. A salire sul gradino più alto del podio sono Giada Al Halwani (-57 kg), che supera in finale la britannica Smith dopo l’argento conquistato al Serbia, e Teodoro Del Vecchio (-58 kg), autore di una rimonta in finale contro lo spagnolo Arillo. Due successi che confermano l’ottimo momento della squadrana in questo avvio di quadriennio che porterà a Los Angeles 2028. Medaglia d’argento per Elisa Bertagnin (-46 kg), che aveva superato in semifinale la connazionale Giulia Galiero, e per Mattia Molin (+87 kg), entrambi fermati in finale da atleti spagnoli padroni di casa.

Ne parlano su altre fonti

Fenomeno baby gang, “Contro il degrado la famiglia torna protagonista”: la campagna di Fratelli d’Italia - I senatori di Fratelli d'Italia hanno presentato una campagna nazionale dal titolo "Io ti ascolto - Contro il degrado la famiglia torna protagonista" per contrastare e sensibilizzare sul fenomeno della baby gang, che rappresenta solo la punta dell'iceberg del bullismo. L'articolo Fenomeno baby gang, “Contro il degrado la famiglia torna protagonista”: la campagna di Fratelli d’Italia sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

Lega Serie A a New York, Simonelli “Auspico un’Italia protagonista ai Mondiali” - NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Un’Italia protagonista ai Mondiali del 2026 dal punto di vista del campo e un Paese finalmente all’avanguardia per quel che riguarda gli stadi. Sono gli auspici che lancia da New York, a margine dell’evento organizzato dalla Lega Serie A, il nuovo numero 1 della Confindustria del calcio, Ezio Simonelli. Si parte dalla Nazionale di Luciano Spalletti che presto sarà impegnata nella Nations League, ma che ha come vero grande obiettivo, dopo aver assistito da spettatrice alle edizioni del 2018 e del 2022, di tornare ad avere un ruolo importante ai Mondiali ... 🔗unlimitednews.it

Taekwondo: l’Italia brilla al Dutch Open! Simone Alessio vince ancora, arrivano 7 podi - Dopo l’antipasto del Fujairah Open di un mese fa, prosegue l’ottimo 2025 della nazionale italiana di taekwondo che nel fine settimana appena andato in archivio è stata protagonista al Dutch Open. Il torneo G2 svoltisi all’interno dell’Indoor Sportcentrum Eindhoven ha visto infatti gli atleti azzurri arrivare complessivamente a 7 podi, in un crescendo di emozioni culminato nella vittoria nei -87 kg di Simone Alessio. 🔗oasport.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Taekwondo, Italia protagonista allo Spanish Open con 9 medaglie; Italia paese invitato alla 38° edizione del Salón Gourmets di Madrid -; Napoli Tennis Cup 2025: l’Italia protagonista con Darderi, Passaro e Fognini; Autodromo di Imola protagonista del Made in Italy e della diplomazia sportiva italiana. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Taekwondo: 9 medaglie per l'Italia ad Alicante - L'Italia del Taekwondo torna protagonista in campo internazionale. Allo 'Spanish Open' di Alicante, in Spagna, la spedizione azzurra fa bottino pieno conquistando nove medaglie: 2 ori, 2 argenti e 5 b ... 🔗ansa.it

Taekwondo, l'Italia protagonista agli Europei di Poomsae: 2 ori, 5 argenti e 5 bronzi - L'Italia conclude in bellezza la spedizione agli Europei di Poomsae e Para Poomsae (Taekwondo) andati in scena il 16 e 17 aprile all'Unibet Arena di Tallinn, in Estonia. Il team azzurro torna a casa ... 🔗sport.sky.it

Taekwondo: l'Italia protagonista agli Europei di Poomsae - Un doppio successo che conferma il valore del lavoro svolto dal Ciao Team, la squadra dimostrativa voluta dalla Federazione Italiana Taekwondo sotto la guida del presidente, Angelo Cito ... 🔗ansa.it