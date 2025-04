La Cina ha appena acceso il primo reattore nucleare al mondo che potrebbe cambiare tutto

A Wuwei, nella provincia di Gansu, è entrato in funzione un innovativo reattore nucleare a sali fusi e torio, segnando un grande passo avanti verso una produzione energetica più sostenibile, sicura e priva di emissioni climalteranti.Questo impianto sperimentale ha una potenza termica di 2 megawatt e adotta soluzioni tecnologiche che lo distinguono radicalmente dai reattori convenzionali.Il cuore del sistema è il FLiBe, una miscela liquida di fluoruro di litio e fluoruro di berillio, in cui sono disciolti torio e uranio HALEU (a basso arricchimento ma ad alta concentrazione). Il reattore opera a pressione atmosferica, eliminando la necessità di contenitori ad alta pressione e migliorando significativamente la sicurezza e l'impatto ambientale.Un altro elemento chiave è l'utilizzo di grafite nucleare, che rallenta i neutroni durante la reazione a catena, rendendo il processo più controllabile ed efficiente.

