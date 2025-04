Regionali 2025 Roberto Fico M5S rilancia il Campo Largo da Angri

Roberto Fico è stato, oggi, ad Angri, per inaugurare il nuovo "Spazio a 5 Stelle". Ad accoglierlo la coordinatrice provinciale Virginia Villani, la senatrice Felicia Faudiano, il coordinatore regionale Salvatore Micillo e i rappresentanti territoriali del. Salernotoday.it - Regionali 2025, Roberto Fico (M5S) rilancia il "Campo Largo" da Angri Leggi su Salernotoday.it L'ex presidente della Camera dei Deputatiè stato, oggi, ad, per inaugurare il nuovo "Spazio a 5 Stelle". Ad accoglierlo la coordinatrice provinciale Virginia Villani, la senatrice Felicia Faudiano, il coordinatore regionale Salvatore Micillo e i rappresentanti territoriali del.

Approfondimenti da altre fonti

Sergio Costa ad Avellino: "Roberto Fico e? il candidato naturale per le Regionali" - Sergio Costa, ex ministro dell’Ambiente, noto per il suo impegno a favore della tutela dell'ambiente e dei diritti degli animali, ha partecipato a un convegno organizzato ad Avellino presso il Circolo della Stampa, durante il quale ha affrontato tematiche cruciali per la Campania e per l'intero... 🔗avellinotoday.it

Regionali Veneto 2025, Alberto Stefani (Lega) candidato in pole, seguono Erika Stefani e Mario Conte, per il Pd ipotesi Camani, Variati e le virostar Viola o Crisanti - RETROSCENA - La biologa ha ammesso che "ci sta pensando", mentre Crisanti, di fatto già parlamentare per il Pd, avrebbe da tempo dato la sua disponibilità Le regionali in Veneto si avvicinano. Non si sa ancora la data ma si potrebbe votare a novembre 2025, in quella che si preannuncia una tornata elettora 🔗ilgiornaleditalia.it

Roberto Benigni a Sanremo 2025 senza cachet - Roberto Benigni, ospite della quarta serata del Festival di Sanremo, parteciperà alla kermesse senza cachet.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Regionali 2025, Roberto Fico (M5S) rilancia il Campo Largo da Angri; REGIONALI 2025. ROBERTO FICO DA ANGRI BLINDA LA COALIZIONE E GLISSA SU DE LUCA; Elezioni regionali in Campania, Fico possibile candidato con l'appoggio di M5S e Pd; A NAPOLI L’INIZIATIVA DEL PARTITO DEMOCRATICO SULLE PERIFERIE CON ROBERTO FICO. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Regionali Campania, Rosato (Azione): “se la proposta è Fico e chiudere l’inceneritore, noi non ci stiamo” - Regionali Campania, Rosato (Azione): "se la proposta è Roberto Fico e chiudere l’inceneritore, noi non ci stiamo" ... 🔗strettoweb.com

Elezioni Campania 2025, senza De Luca è sfida tra Piantedosi e Fico? Pd, M5S e Governo al banco di prova - Quando e come si vota per il nuovo Presidente della Regione Campania: quali sono i candidati probabili del centrodestra e del centrosinistra e cosa dicono i sondaggi ... 🔗italiaoggi.it

SPY REGIONALI CAMPANIA/ L’illusione di Fico e tutti i giochi pronti a “smontarlo” - Elezioni regionali Campania, i giochi a sinistra su Roberto Fico sono ancora aperti. Serve il suo sì ad un pre-accordo vincolante. Altrimenti liberi tutti ... 🔗ilsussidiario.net