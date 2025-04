Gentilini il messaggio del figlio Antonio | Mamma fagli fare un po' di Purgatorio

Gentilini, ex sindaco di Treviso mancato giovedì 24 aprile all'affetto dei suoi cari all'età di 95 anni. Domani, lunedì 28, sarà aperta la camera ardente per dare la possibilità ai. Trevisotoday.it - Gentilini, il messaggio del figlio Antonio: «Mamma, fagli fare un po' di Purgatorio» Leggi su Trevisotoday.it Non si fermano, nemmeno dopo tre giorni, i tantissimi messaggi di cordoglio arrivati per la scomparsa di Giancarlo, ex sindaco di Treviso mancato giovedì 24 aprile all'affetto dei suoi cari all'età di 95 anni. Domani, lunedì 28, sarà aperta la camera ardente per dare la possibilità ai.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Che succede a LDA? Fan preoccupati per il figlio di Gigi D’Alessio. Il messaggio sui social scritto dallo staff: «Non può usare il telefono» - «In questo momento abbiamo noi in mano il suo profilo, data l’impossibilità di Luca di utilizzare il telefono. Vi aggiorneremo domani per spiegare le dinamiche che hanno portato a questa situazione. Chiediamo il rispetto della privacy e di non divulgare fake news data la delicatezza del momento e chiediamo a voi fan di restare uniti in questa situazione». È questo il messaggio comparso sul profilo social di LDA, l’artista Luca D’Alessio, figlio di Gigi. 🔗open.online

Catania, versa soldi su una prepagata per aiutare il figlio dopo un messaggio social: truffata, non era lui - Una coppia di napoletani è stata denunciata a Catania per truffa dopo aver ingannato una donna con un messaggio falso. 🔗notizie.virgilio.it

Lucariello e il messaggio del figlio del boss di Forcella: "Camorra solo dolore e angoscia" - Il rapper partenopeo Lucariello ha raccontato, in una storia su Instagram, un interessante aneddoto che riguarda il suo lavoro di sensibilizzazione alla lotta alla camorra. "Dopo aver partecipato a un programma su Rai 3, dove raccontavo il lavoro che svolgiamo nel carcere minorile con Crisi... 🔗napolitoday.it

Approfondimenti da altre fonti

Gentilini, il messaggio del figlio Antonio: «Mamma, fagli fare un po' di Purgatorio»; Gentilini e la panchina in piazza: «Sbagliato strumentalizzare la vicenda»; TREVISO | LA MOGLIE MARIA: «LA CASA SENZA LUI E’ VUOTA»; Addio a Giancarlo Gentilini. È morto a 95 anni l'ex sindaco sceriffo di Treviso. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

È morto Giancarlo Gentilini, il sindaco "sceriffo" di Treviso che sdoganò la Lega nelle amministrazioni - È morto all'età di 95 anni Giancarlo Gentilini, l'ex sindaco 'sceriffo' leghista di Treviso. A darne l'annuncio i familiari, la moglie Marta e i due figli Antonio e Stefano. «Addio a Giancarlo Gentili ... 🔗informazione.it

Addio allo sceriffo Giancarlo Gentilini: "E' stato un modello per generazioni di sindaci" - Sono tantissimi in queste ore i messaggi di cordoglio, saluto e ricordo per Giancarlo Gentilini, figura che ha certamente segnato la storia di Treviso e il ruolo di sindaco. Soprannominato “Sceriffo” ... 🔗informazione.it

Giancarlo Gentilini: «Una scuola a suo nome per ricordare quanto ha fatto per i giovani» - TREVISO - A Ca’ Sugana si lavora incessantemente all’organizzazione del funerale di Giancarlo Gentilini, il sindaco Mario Conte ha promesso alla famiglia dello Sceriffo il ... 🔗ilgazzettino.it