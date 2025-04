Thesocialpost.it - Salvatore, Massimo e Andrea uccisi per una semplice battuta: l’agghiacciante scoperta dopo la strage

Una banalesulla guida spericolata in moto potrebbe aver innescato la tragedia avvenuta la scorsa notte a Monreale, dove tre giovani hanno perso la vita in una sparatoria che ha sconvolto l’intera comunità. Secondo quanto trapela dalle prime indagini, una frase come «Ma come cavolo guidate?» avrebbe fatto degenerare una discussione tra due gruppi di ragazzi, uno locale e uno proveniente da Palermo, culminando in un triplice omicidio.Il gruppo di palermitani si trovava a Monreale per partecipare ai festeggiamenti della Santa Patrona, ma una comitiva del posto avrebbe fatto notare l’andatura rischiosa in moto, dando il via a una lite. Il confronto è rapidamente degenerato in spinte e pugni, tanto che una delle vittime, comprendendo la pericolosità della situazione, ha chiesto alla fidanzata di allontanarsi.