Trump ha cacciatoMacron in Vaticano? Cosa ha detto davvero Donald il video e il labiale

video privo di audio ha alimentato dubbi e interpretazioni. Secondo un’analisi di un esperto nella lettura del labiale, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump avrebbe chiesto al presidente francese Emmanuel Macron di allontanarsi per poter parlare da solo con il leader ucraino Volodymyr Zelensky.L’analisi del video senza audio e le due tesiIl video, diffuso ieri da Dan Scavino, collaboratore di Trump, mostra una breve interazione tra Macron e Trump. Dopo i saluti a Zelensky, Macron si allontana e alle loro spalle viene rimossa una sedia, lasciando solo due posti liberi, destinati a Trump e al presidente ucraino. La scena ha dato origine a due ipotesi: Trump avrebbe escluso Macron per un colloquio privato, oppure il leader francese si sarebbe defilato volontariamente per favorire lo svolgimento di un bilaterale definito storico. Thesocialpost.it - Trump ha “cacciato”Macron in Vaticano? Cosa ha detto davvero Donald, il video e il labiale Leggi su Thesocialpost.it Emergono nuovi dettagli sull’incontro avvenuto ieri, 26 aprile, nella Basilica di San Pietro prima dei funerali di Papa Francesco, dove unprivo di audio ha alimentato dubbi e interpretazioni. Secondo un’analisi di un esperto nella lettura del, il presidente degli Stati Unitiavrebbe chiesto al presidente francese Emmanuel Macron di allontanarsi per poter parlare da solo con il leader ucraino Volodymyr Zelensky.L’analisi delsenza audio e le due tesiIl, diffuso ieri da Dan Scavino, collaboratore di, mostra una breve interazione tra Macron e. Dopo i saluti a Zelensky, Macron si allontana e alle loro spalle viene rimossa una sedia, lasciando solo due posti liberi, destinati ae al presidente ucraino. La scena ha dato origine a due ipotesi:avrebbe escluso Macron per un colloquio privato, oppure il leader francese si sarebbe defilato volontariamente per favorire lo svolgimento di un bilaterale definito storico.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Trump ha ‘cacciato’ Macron in Vaticano? Cosa ha detto Donald, il video e il labiale - (Adnkronos) – Donald Trump ha escluso Emmanuel Macron dall'incontro con Volodymyr Zelensky nella Basilica di San Pietro? Un esperto nella lettura del labiale ha analizzato la conversazione tra il presidente degli Stati Uniti e il presidente francese prima dei funerali di Papa Francesco ieri, 26 aprile, in Vaticano. Il tabloid The Sun ha chiesto aiuto […] 🔗periodicodaily.com

"Deportazioni Usa": ecco perché il Vaticano ha rilanciato la balla su Trump - No, decisamente non si tratta di un problema di errata traduzione odi una banale svista lessicale, come qualcuno vorrebbe credere o far credere. In Vaticano si conosce bene sia la lingua inglese sia quella italiana e soprattutto – da un paio di millenni – si coltiva l'arte della scelta appropriata e direi chirurgica delle parole, per accorciare o allungare le distanze, per mostrare amicizia o ostilità, per cogliere e valorizzare ogni possibile sfumatura diplomatica. 🔗liberoquotidiano.it

Mosca, “Kursk è stato liberato, Kiev ha fallito”: l’annuncio durante l’incontro Trump-Zelensky in Vaticano - La dichiarazione di Mosca durante l’incontro Trump-Zelensky in Vaticano Vladimir Putin ha annunciato oggi la riconquista della regione di Kursk, territorio invaso dalle forze ucraine nell’agosto 2024. Secondo il presidente russo, l’operazione di liberazione è stata completata con successo. Mentre a Città del Vaticano si svolgeva l’incontro tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky, alla vigilia dei funerali di Papa Francesco, il Cremlino ha diffuso il comunicato ufficiale: Valery Gerasimov, capo di Stato maggiore delle forze armate russe, ha informato il presidente Putin del completamento ... 🔗dayitalianews.com

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Trump ha 'cacciato' Macron in Vaticano? Cosa ha detto Donald, il video e il labiale; Trump ha ‘cacciato’ Macron in Vaticano? Cosa ha detto Donald il video e il labiale; Perché Trump ha cacciato Macron durante un breve incontro con Zelensky a Roma. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Trump ha 'cacciato' Macron in Vaticano? Cosa ha detto Donald, il video e il labiale - L'analisi di un lip reader sull'episodio avvenuto prima dei funerali di Papa Francesco ... 🔗msn.com

Incontro Trump-Zelensky al Vaticano. Spunta Macron, ma il tycoon lo allontana e vertice resta a due - Vertice tra Trump e Zelensky al Vaticano. Il Presidente francese si è fermato a parlare brevemente coi due, ma il tycoon gli ha fatto un gesto con la mano e poi la discussione è proseguita solo con Ze ... 🔗ilgiornale.it

Incontro Trump-Zelensky al Vaticano, spunta Macron, ma il vertice resta a due - Vertice tra Trump e Zelensky al Vaticano. Il Presidente francese si è fermato a parlare brevemente coi due, ma il tycoon gli ha fatto un gesto con la mano e poi la discussione è proseguita solo con Ze ... 🔗ilgiornale.it