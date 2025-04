Il tempo che vale nelle aziende come nella vita

tempo alberga in me..non l’urgenza di una risposta, ma la gravità di un sussurro che torna, giorno dopo giorno, ad affacciarsi nel silenzio.Mi accompagna nei consigli strategici, nelle decisioni complesse, nei progetti ambiziosi, ma anche nei gesti quotidiani, nei respiri sospesi, nei rari momenti di pausa: che cosa resta del nostro tempo?Non intendo il tempo riempito, quello schedulato tra riunioni e scadenze, tra gli obiettivi raggiunti e quelli soltanto dichiarati. Parlo del tempo che resta espresso, non nei calendari, ma nella memoria. Quel tempo che ha saputo generare senso, imprimere direzione, incidere valore.Mi accorgo sempre più che, nelle aziende come nella vita, il tempo non è una semplice risorsa : è la vera misura di ciò che siamo disposti a difendere. Leggi su Ildenaro.it di Annamaria Spina C’è una domanda che daalberga in me..non l’urgenza di una risposta, ma la gravità di un sussurro che torna, giorno dopo giorno, ad affacciarsi nel silenzio.Mi accompagna nei consigli strategici,decisioni complesse, nei progetti ambiziosi, ma anche nei gesti quotidiani, nei respiri sospesi, nei rari momenti di pausa: che cosa resta del nostro?Non intendo ilriempito, quello schedulato tra riunioni e scadenze, tra gli obiettivi raggiunti e quelli soltanto dichiarati. Parlo delche resta espresso, non nei calendari, mamemoria. Quelche ha saputo generare senso, imprimere direzione, incidere valore.Mi accorgo sempre più che,, ilnon è una semplice risorsa : è la vera misura di ciò che siamo disposti a difendere.

