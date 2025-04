FA Cup il Manchester City batte il Nottingham Forest e vola in finale | il Crystal Palace tra Guardiola e l'unico trofeo stagionale

Manchester City batte il Nottingham Forest e strappa il pass per la finale di FA Cup. Il prossimo 17 maggio la squadra di Guardiola si troverà. Leggi su Calciomercato.com Ilile strappa il pass per ladi FA Cup. Il prossimo 17 maggio la squadra disi troverà.

