Juve Monza finale teso all’Allianz Stadium | uno dei più nervosi è Tudor! Ecco cosa sta succedendo a bordocampo e cosa si cela dietro l’irrequietezza del tecnico

Juve Monza, Tudor è molto nervoso in questo finale di partita: ci sono queste cose che rendono molto polemico! cosa sta succedendoIl finale di Juve Monza ha messo in risalto un Igor Tudor abbastanza nervoso. La bordocampista di DAZN, Federica Zille, ha descritto così i momenti concitati che hanno caratterizzato lo stato d'animo dell'allenatore bianconero prima del fischio finale della sfida dell'Allianz Stadium. Le sue parole.PAROLE – «Ha avuto il suo bel da fare anche il quarto uomo a tenere calma la panchina bianconera. In tre a evitare provvedimenti nei confronti di Igor Tudor, che è molto polemico sulle decisioni arbitrali».

