Atalanta-Lecce le formazioni ufficiali | Retegui titolare De Ketelaere in panchina

Atalanta-Lecce, le formazioni ufficialiAtalanta (3-4-3): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; Pasalic, Retegui, Lookman. All. GasperiniA disp. Rui Patricio, Rossi, Toloi, Ruggeri, Cuadrado, Sulemana, Brescianini, Samardzic, De Ketelaere, Maldini.Lecce (4-2-3-1): Falcone; Guilbert, Gaspar, Baschirotto, Gallo; Coulibaly, Kaba; Pierotti, Pierret, Karlsson; Rebic. All. GiampaoloA disp. Früchtl, Samooja, Veiga, Sala, Tiago Gabriel, Ramadani, Helgason, Rafia, Banda, N’Dri, Burnete.Arbitro: La Penna Gasperini recupera Retegui e lo manda subito in campo: titolare nel tridente con Lookman e Pasalic. Djimsiti recupera e gioca in difesa, Kossounou torna titolare dopo tre mesi e mezzo.Silenzio al Gewiss Stadium nel prepartita: nel settore ospiti è stato esposto un lutto, in Curva Sud uno striscione di solidarietà. Bergamonews.it - Atalanta-Lecce, le formazioni ufficiali: Retegui titolare, De Ketelaere in panchina Leggi su Bergamonews.it , le(3-4-3): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; Pasalic,, Lookman. All. GasperiniA disp. Rui Patricio, Rossi, Toloi, Ruggeri, Cuadrado, Sulemana, Brescianini, Samardzic, De, Maldini.(4-2-3-1): Falcone; Guilbert, Gaspar, Baschirotto, Gallo; Coulibaly, Kaba; Pierotti, Pierret, Karlsson; Rebic. All. GiampaoloA disp. Früchtl, Samooja, Veiga, Sala, Tiago Gabriel, Ramadani, Helgason, Rafia, Banda, N’Dri, Burnete.Arbitro: La Penna Gasperini recuperae lo manda subito in campo:nel tridente con Lookman e Pasalic. Djimsiti recupera e gioca in difesa, Kossounou tornadopo tre mesi e mezzo.Silenzio al Gewiss Stadium nel prepartita: nel settore ospiti è stato esposto un lutto, in Curva Sud uno striscione di solidarietà.

Ne parlano su altre fonti

Atalanta-Club Brugge, le formazioni ufficiali: Toloi in difesa, c’è Cuadrado, davanti Retegui e CdK - Atalanta-Brugge, le formazioni ufficiali Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Toloi, Djimsiti, Kolasinac; Cuadrado, De Roon, Ederson, Zappacosta; Pasalic; De Ketelaere, Retegui. All. Gasperini A disp. Rui Patricio, Rossi, Posch, Palestra, Bellanova, Ruggeri, Sulemana, Samardzic, Brescianini, Cassa, Lookman, Vlahovic. Brugge (4-2-3-1): Mignolet; Seys, Ordonez, Mechele, De Cuyper; Jashari, Onyedika; Talbi, Vanaken, Tzolis; Jutglà. 🔗bergamonews.it

Fiorentina-Atalanta LIVE, formazioni ufficiali: c'è Retegui con Lookman, Gosens nemmeno in panchina - Fiorentina-Atalanta è una sfida valevole per la 30esima giornata del campionato di Serie A, che mette di fronte due squadre che competono per... 🔗calciomercato.com

Fiorentina-Atalanta, le formazioni ufficiali: Retegui rientra ed è subito titolare - Firenze. Pronti-via ed è subito Mateo Retegui: l’attaccante nerazzurro è titolare nell’undici dell’Atalanta per la trasferta contro la Fiorentina. Insieme a lui in avanti De Ketelaere e Lookman, in panchina Cuadrado. Squalificato Ederson, lo sostituisce Pasalic vicino a capitan De Roon. Fiorentina-Atalanta, le formazioni ufficiali Fiorentina – in attesa di conferma (3-5-2) De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodò, Cataldi, Fagioli, Mandragora, Gosens; Gudmundsson, Kean. 🔗bergamonews.it

Se ne parla anche su altri siti

Atalanta-Lecce formazioni ufficiali: la scelta su Retegui; Atalanta-Lecce, formazioni ufficiali: Retegui c'è, fuori De Ketelaere; Formazioni Atalanta-Lecce: chi gioca titolare e le ultime su Retegui, De Ketelaere, Lookman, Krstovic, Rebic e Pierotti; Atalanta-Lecce LIVE, le formazioni ufficiali: fuori De Ketelaere, c'è Retegui. Giampaolo con Rebic. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Atalanta-Lecce LIVE, le formazioni ufficiali: fuori De Ketelaere, c'è Retegui. Giampaolo con Rebic - Atalanta-Lecce, 34esima giornata di Serie A Atalanta-Lecce è una sfida valevole per la per la 34esima giornata del campionato di Serie A. 🔗msn.com

Atalanta-Lecce le formazioni ufficiali: da Retegui a Rebic - 27 Aprile 2025 - 19:37 Di seguito le formazioni ufficiali di Atalanta-Lecce. Saverio Fattori Formazioni ufficiali di Atalanta-Lecce. I bergamaschi hanno ormai superato il periodo negativo e cercano la ... 🔗msn.com

Atalanta-Lecce, le formazioni ufficiali - Ecco le scelte di Gian Piero Gasperini e Marco Giampaolo, match che inizierà alle 20.45 al Gewiss Stadium di Bergamo. 🔗calcioatalanta.it