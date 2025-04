Nico Gonzalez a Sky | A Bologna sarà una partita molto complicata Mi è tornata la voglia di correre? Ce l’ho sempre Su Yildiz…

Nico Gonzalez ha parlato ai microfoni di Sky nel post-partita di Juve Monza: tutte le dichiarazioni sul match di Serie A.

PAROLE – «Mi dispiace per Kenan, è un bravo ragazzo e non voleva farlo apposta. Nel secondo tempo abbiamo dimostrato che siamo una squadra unita. Che siamo tutti insieme e per questo abbiamo vinto».

CONTRO IL BOLOGNA – «A Bologna sarà una partita molto complicata, conosco Italiano e so come gioca. Speriamo di fare bene. Voglia di correre? Ce l'ho sempre».

