Delegazione parlamentare di AVS in Palestina | c' è il salernitano Franco Mari

Delegazione di parlamentari di Alleanza Verdi e Sinistra è appena atterrata a Tel Aviv. La Delegazione guidata da Nicola Fratoianni – a cui si aggiungerà nelle prossime ore anche Angelo Bonelli – è composta dal capogruppo al Senato Peppe DeCristofaro, dal vicecapogruppo dei deputati. Salernotoday.it - Delegazione parlamentare di AVS in Palestina: c'è il salernitano Franco Mari Leggi su Salernotoday.it Unadi parlamentari di Alleanza Verdi e Sinistra è appena atterrata a Tel Aviv. Laguidata da Nicola Fratoianni – a cui si aggiungerà nelle prossime ore anche Angelo Bonelli – è composta dal capogruppo al Senato Peppe DeCristofaro, dal vicecapogruppo dei deputati.

Su altri siti se ne discute

Concorso DS, De Cristofaro (AVS): “Gravi irregolarità, serve chiarezza dal Ministero”. La nuova interrogazione parlamentare e le posizioni ministeriali - La vicenda del concorso Dirigenti scolastici, tra polemiche, ricorsi e dichiarazioni ministeriali, si arricchisce di un nuovo capitolo. L'ultima interrogazione parlamentare, in ordine di tempo, è stata, infatti, presentata al Senato per chiedere a Valditara di fare un po' di chiarezza. L'articolo Concorso DS, De Cristofaro (AVS): “Gravi irregolarità, serve chiarezza dal Ministero”. La nuova interrogazione parlamentare e le posizioni ministeriali sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

Rearm Eu, Bonelli (Avs): “Meloni ha approvato piano senza mandato parlamentare, venga in Aula. Pd? Stia con noi” - “Giorgia Meloni ha detto sì al piano di riarmo Ue di Ursula Von der Leyen senza alcun mandato, venga immediatamente in Parlamento. Noi chiederemo con una mozione al Parlamento di esprimersi con un sì o con un no. Meloni è obbligata a venire in Parlamento perché per i soldi serve una variazione di bilancio, deve venire in Parlamento e vedremo se la maggioranza la segue”. Ad attaccare è il deputato Avs e coportavoce di Europa Verde Angelo Bonelli, a margine di una iniziativa sul referendum per la cittadinanza, parlando del piano di riarmo Ue. 🔗ilfattoquotidiano.it

La mozione congiunta di Pd, M5s e Avs su Gaza: “10 impegni a partire dal riconoscimento dello Stato di Palestina” - Una mozione congiunta su Gaza – sottoscritta da Partito Democratico, Movimento 5 stelle e Alleanza Verdi-Sinistra – per chiedere 10 impegni a partire dal riconoscimento dello Stato di Palestina fino alla liberazione degli ostaggi. L’hanno presenta oggi, nel corso di una conferenza stampa, i leader dei tre partiti di opposizione Elly Schlein, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli. Una “risposta forte sul piano politico”, l’ha definita Bonelli chiedendo al Parlamento italiano di discuterla senza “ipocrisie”. 🔗ilfattoquotidiano.it

Cosa riportano altre fonti

Delegazione parlamentare di AVS in Palestina: c'è il salernitano Franco Mari; Parlamentari e Ong a l'Aja: giù le mani dalla Corte Penale Internazionale; Roma, manifestazione del M5S contro il riarmo europeo | Le ultime notizie in diretta. Conte: «Siamo 100mila, costruiamo un'alternativa»; Il popolo palestinese non ha più tempo: cessate il fuoco subito. 🔗Ne parlano su altre fonti

Delegazione parlamentare di AVS in Palestina: c'è il salernitano Franco Mari - L'obiettivo è quello di vedere con i propri occhi la condizione dei palestinesi che vivono nei territori occupati del ’67 compresa Gerusalemme est e le pratiche del governo israeliano ... 🔗salernotoday.it

Fratoianni e Bonelli in missione in Palestina: “Qui per vedere, verificare e testimoniare” - Una delegazione di parlamentari di Avs è atterrata a Tel Aviv, visiterà campi profughi e villaggi ... 🔗repubblica.it

Mo: delegazione Avs in Palestina - Roma, 27 apr. (Adnkronos) - Una delegazione di parlamentari di Avs è appena atterrata a Tel Aviv. La delegazione guidata da Nicola Fratoianni, a cui si aggiungerà nelle prossime ore anche Angelo Bonel ... 🔗lanuovasardegna.it