Lecce furibondo per Graziano Fiorita | l’ultimo messaggio ci fa piangere di nuovo

Lecce prenderà il via tra pochi minuti: intanto monta la polemica per la decisione della Lega di far disputare il match. Il comunicato durissimo dei salentiniLecce furibondo per Graziano Fiorita: l’ultimo messaggio ci fa piangere di nuovo – SerieAnewsChe valore ha una maglia senza colori? Non è solo una questione simbolica. È una dichiarazione. Un gesto che urla silenziosamente, anche più di mille parole. È questo che ha scelto di fare il Lecce, dopo una settimana che ha lasciato ferite profonde. Tutto è cominciato venerdì, quando la gara contro l’Atalanta è stata rinviata per la morte del fisioterapista Graziano Fiorita, scomparso improvvisamente mentre era in ritiro con la squadra. Un fulmine a ciel sereno, che ha stravolto gli animi e l’organizzazione. La Lega Serie A, però, ha deciso di recuperare la partita già oggi, domenica 27 aprile, trovando l’inevitabile opposizione del club salentino. Serieanews.com - Lecce furibondo per Graziano Fiorita: l’ultimo messaggio ci fa piangere di nuovo Leggi su Serieanews.com Atalanta-prenderà il via tra pochi minuti: intanto monta la polemica per la decisione della Lega di far disputare il match. Il comunicato durissimo dei salentiniperci fadi– SerieAnewsChe valore ha una maglia senza colori? Non è solo una questione simbolica. È una dichiarazione. Un gesto che urla silenziosamente, anche più di mille parole. È questo che ha scelto di fare il, dopo una settimana che ha lasciato ferite profonde. Tutto è cominciato venerdì, quando la gara contro l’Atalanta è stata rinviata per la morte del fisioterapista, scomparso improvvisamente mentre era in ritiro con la squadra. Un fulmine a ciel sereno, che ha stravolto gli animi e l’organizzazione. La Lega Serie A, però, ha deciso di recuperare la partita già oggi, domenica 27 aprile, trovando l’inevitabile opposizione del club salentino.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Atalanta Lecce rinviata, morto Graziano Fiorita fisioterapista dei salentini - “L'U.S. Lecce, profondamente sconvolta, comunica che è venuto a mancare improvvisamente Graziano Fiorita. Il fisioterapista, da oltre vent'anni nelle fila giallorosse, si trovava con la squadra nel ritiro di Coccaglio. La squadra farà immediato rientro a Lecce”, di conseguenza il match della 34^ giornata di Serie A in programma a Bergamo venerdì 25 aprile alle 20.45 verrà rinviato. È quanto si apprende dal sito della società Salentina. 🔗tg24.sky.it

Brescia. Morto il fisioterapista leccese Graziano Fiorita: rinviata Atalanta-Lecce - Un grave lutto ha colpito l’U.S. Lecce: è scomparso improvvisamente Graziano Fiorita, storico fisioterapista della squadra, da oltre 20 anni punto di riferimento dello staff medico giallorosso. La tragedia si è consumata durante il ritiro della squadra in provincia di Brescia, dove il gruppo era impegnato nella preparazione del match contro l’Atalanta, in programma venerdì alle 20.45 a Bergamo. La notizia ha scosso profondamente l’ambiente e il club ha deciso di sospendere immediatamente ogni attività sportiva, facendo rientro in Puglia. 🔗laprimapagina.it

L’U.S. Lecce protesta contro il recupero della gara con l’Atalanta a poche ore dalla scomparsa di Graziano Fiorita - L’U.S. Lecce in una nota stampa ha espresso profonda indignazione per la decisione della Lega di recuperare la partita contro l’Atalanta a poche ore dalla tragica scomparsa di Graziano Fiorita, storico collaboratore della squadra. In un comunicato ufficiale, la società ha sottolineato come questa scelta sia stata «terribilmente irrispettosa» nei confronti del lutto che ha colpito non solo la famiglia di Fiorita, ma anche il club e i tifosi. 🔗laprimapagina.it

Approfondimenti da altre fonti

Lecce shock: trovato morto in hotel il fisioterapista. La squadra torna in Puglia rinviato il match con l'Atalanta. Chi era Graziano Fiorita; Cagliari, Giulini furibondo per la sconfitta: si valuta ritiro anticipato; Lecce furibondo per Graziano Fiorita: l’ultimo messaggio ci fa piangere di nuovo; Graziano Fiorita, un abbraccio eterno al suo Lecce. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Lecce, l'ultimo saluto a Graziano Fiorita: camera ardente al Via del Mare - L'ultimo saluto a Graziano Fiorita, storico fisioterapista del Lecce, scomparso improvvisamente a 47 anni. Il club salentino ha comunicato che la camera ardente sarà allestita presso lo stadio Via del ... 🔗msn.com

Camera ardente allo stadio per Graziano Fiorita, i funerali il 30 a Copertino - Il 29 aprile, dalle 10,30 alle 18,30, si potrà dare l'ultimo saluto al fisioterapista del Lecce direttamente al "Via del Mare". I funerali si terranno il giorno dopo la parrocchia Santa Famiglia ... 🔗lecceprima.it

Graziano Fiorita: la camera ardente al Via del Mare. Decisa data dei funerali - LECCE - La salma di Graziano Fiorita rientrerà a Lecce martedì prossimo, 29 aprile. La camera ardente sarà allestita al Via del Mare. 🔗corrieresalentino.it