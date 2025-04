Serie A 34 turno | Juventus-Monza 2-0

Monza, ormai spacciato, all'Allianz Stadium. Ospiti minacciosi in ripartenza con Birindelli, poi bianconeri a segno con la precisa rasoiata mancina di N.Gonzalez da fuori (11'). Kolo Muani spreca,ma si riscatta al 33' su assist Thuram.Espulso Yildiz nel recupero per un'ingenua sbracciata.Ripresa.Turati salva di piede su N.Gonzalez,Juve che tiene bene il campo anche con l'uomo in meno.Ci prova Caprari: colpo di testa centrale. Leggi su Servizitelevideo.rai.it 19.59 La Juve si rialza dopo il ko a Parma e rientra in zona Champions (è quarta) battendo 2-0 il fanalino, ormai spacciato, all'Allianz Stadium. Ospiti minacciosi in ripartenza con Birindelli, poi bianconeri a segno con la precisa rasoiata mancina di N.Gonzalez da fuori (11'). Kolo Muani spreca,ma si riscatta al 33' su assist Thuram.Espulso Yildiz nel recupero per un'ingenua sbracciata.Ripresa.Turati salva di piede su N.Gonzalez,Juve che tiene bene il campo anche con l'uomo in meno.Ci prova Caprari: colpo di testa centrale.

Serie A, Atalanta-Lecce del 34° turno rinviata: non si gioca il 25 aprile - Atalanta-Lecce, la partita che domani venerdì 25 aprile avrebbe dovuto aprire la 34esima giornata di Serie A, "sarà rinviata". La decisione che la Lega Serie A deve ancora ufficializzare è stata anticipata dal Lecce in un comunicato nel quale annuncia anche il grave lutto che ha colpito la società. Il match era l'unico di questo turno di campionato in programma il 25 aprile. Il rinvio del match di Bergamo, se confermato, è solo l'ultimo cambio di programma della Serie A dopo i rinvii decisi dalla Lega Serie A dei match del 33° turno in segno di lutto dopo la morte di Papa Francesco.

La morte di Papa Francesco, rinviate le quattro partite di serie A e il turno di serie B - La morte di Papa Francesco ferma la Serie A. Rinviate le 4 partite in programma per oggi: Torino-Udinese, Cagliari-Fiorentina, Genoa-Lazio e Parma-Juventus, oltre a tre sfide del campionato Primavera (Roma-Udinese, Monza-Sassuolo e Sampdoria-Torino). Questo il comunicato della Lega Serie A: "A seguito della scomparsa del Santo Padre, la Lega Nazionale Professionisti Serie A comunica che le gare previste.

LIVE Virtus Bologna-Olimpia Milano 34-31, Serie A basket 2025 in DIRETTA: si accende la sfida nel secondo quarto - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 38-31 Isaia Cordinier si mette in proprio: penetrazione e +7 Virtus! Time-out chiamato da Ettore Messina per provare a scuotere i suoi ragazzi in un momento difficile. 36-31 2/2 per Tornike Shengelia in lunetta: parziale aperto dei bianconeri, +5! 34-31 TRIPLA DI CORDINIER: SORPASSO VIRTUS! 31-31 Semi-gancio perfetto di Tornike Shengelia: pareggio! Break di 6-0 che costringe Ettore Messina a chiamare subito time-out.

