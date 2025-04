Due auto prendono fuoco mentre percorrono la A1 | paura in autostrada

paura per gli automobilisti in transito sull’autostrada del sole Milano-Napoli, in provincia di Lodi. Sono stati segnalati ben due incendi di auto in marcia lungo la tratta, con un bilancio pesante. I danni subiti dai veicoli interessati sono infatti stati importanti.Al chilometro 23, in direzione Bologna, giunto all’altezza del comune di Pieve Fissiraga, un automobilista ha notato che un altro conducente gli segnalava qualcosa suonando il clacson e accendendo i fari della propria auto. Ha avuto giusto il tempo di accostare a lato della A1 e di scendere, per rendersi conto che la sua Bmw stava prendendo fuoco. Si presume che all’origine dell’accaduto ci sia stato un surriscaldamento del mezzo, ma la causa certa della combustione resta da accertare. Ilgiorno.it - Due auto prendono fuoco mentre percorrono la A1: paura in autostrada Leggi su Ilgiorno.it Pieve Fissiraga (Lodi), 27 aprile 2025 – Giornata diper glimobilisti in transito sull’strada del sole Milano-Napoli, in provincia di Lodi. Sono stati segnalati ben due incendi diin marcia lungo la tratta, con un bilancio pesante. I danni subiti dai veicoli interessati sono infatti stati importanti.Al chilometro 23, in direzione Bologna, giunto all’altezza del comune di Pieve Fissiraga, unmobilista ha notato che un altro conducente gli segnalava qualcosa suonando il clacson e accendendo i fari della propria. Ha avuto giusto il tempo di accostare a lato della A1 e di scendere, per rendersi conto che la sua Bmw stava prendendo. Si presume che all’origine dell’accaduto ci sia stato un surriscaldamento del mezzo, ma la causa certa della combustione resta da accertare.

