Nel cuore di Roma c’è un’oasi di pace | il giardino segreto aperto a tutti ma che in pochi conoscono

Roma, un'attrazione per molti turisti che si concedono una visita al suo interno dove vi è anche il cosiddetto giardino ritrovato che, però, in pochi conoscono. E' un'oasi di pace e tranquillità in cui è possibile immergersi nel verde nel cuore della città eterna. L'origine del giardino di Palazzo Venezia a Roma risale al 400 quando fu realizzato insieme all'edificio per ospitarvi il papa. Divenne, infatti, all'epoca residenza pontificia. Il primo in assoluto che vi alloggiò fu Papa II. Nel 500 il palazzo passò nelle mani della Repubblica di Venezia per poi passare nel 700 agli austriaci fino ad arrivare al Novecento allo stato italiano.

