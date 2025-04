Milan Futuro ai play-out in Serie C perché Camarda e Jiménez non possono giocare | il regolamento

Milan Futuro si giocherà i play-out per non retrocedere in Serie D e lo farà senza Camarda e Jimenez: cosa dice il regolamento. Leggi su Fanpage.it si giocherà i-out per non retrocedere inD e lo farà senzae Jimenez: cosa dice il

Cosa riportano altre fonti

Milan Futuro sfida Vis Pesaro per un vantaggio nei playout di Serie C - I playout sono ormai certi, ma la sfida odierna - valida per l’ultima giornata del Girone B di Serie C - assume comunque un valore fondamentale per il Milan Futuro. Alle 16.30 i rossoneri fanno visita alla Vis Pesaro con un unico obiettivo: chiudere davanti alla Spal in classifica. Gli emiliani saranno infatti gli avversari del Diavolo negli spareggi salvezza e la posizione finale nel girone può essere determinante. 🔗sport.quotidiano.net

Morto Papa Francesco, rinviata anche la Serie C: niente Gubbio-Milan Futuro - Morto Papa Francesco all'età di 88 anni. Partita rinviata anche per il Milan Futuro, che avrebbe dovuto giocare oggi contro il Gubbio 🔗pianetamilan.it

Serie C – Pineto-Milan Futuro 2-1: non basta un super Quirini, altra sconfitta - Il commento del match, valevole per la 31^ giornata di Serie C del girone B, fra Pineto e Milan Futuro, terminata 2-1 🔗pianetamilan.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Playout Serie C girone B, date e regolamento: c'è anche il Milan, quattro squadre e due retrocessioni; Serie C, i verdetti: Ternana, Torres e Rimini ai play off della fase nazionale. Il Milan Futuro ai play out; Serie C, girone B: Milan Futuro ai playout con la Spal. La Ternana blinda il secondo posto; Camarda non potrà salvare il Milan Futuro di Oddo dalla Serie D: ecco perché. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Milan Futuro, ecco le date del playout contro la SPAL - Il Milan Futuro chiude terzultimo il campionato di Serie C, girone B. In virtù del pareggio in casa contro la Vis Pesaro per 1-1 ma soprattutto della contemporanea. 🔗calciomercato.com

Milan Futuro, pari amaro con la Vis Pesaro: ora la Spal ai playout per evitare la D, senza Camarda e fattore campo - Il Milan Futuro chiude il suo primo campionato della storia con un pareggio (1-1 con la Vis Pesaro) e per non retrocedere in Serie D, dovrà vedersela ai playout. 🔗msn.com

Milan Futuro ai play-out in Serie C, perché Camarda e Jiménez non possono giocare: il regolamento - Milan Futuro si giocherà i play-out per non retrocedere in Serie D e lo farà senza Camarda e Jimenez: cosa dice il regolamento ... 🔗fanpage.it