Sabatini sul Milan | Problema DS legato ai fondi americani

Sabatini e’ intervenuto nel corso della trasmissione Diretta Stadio. Tanti i temi toccati, dalla stagione del Milan fino al DS Pianetamilan.it - Sabatini sul Milan: “Problema DS legato ai fondi americani” Leggi su Pianetamilan.it Waltere’ intervenuto nel corso della trasmissione Diretta Stadio. Tanti i temi toccati, dalla stagione delfino al DS

Altre fonti ne stanno dando notizia

Sabatini: "Milan, Tare è all'altezza e Allegri è sempre l'uomo giusto. Giuntoli? Il problema della Juventus è stato un altro" - Walter Sabatini a tutto campo: dalla stagione del Milan a quella della Juventus, passando per il futuro dei due club. L`esperto dirigente it... 🔗calciomercato.com

Milan, ti serve un DS: da Berta a Modesto. Ma c’è un altro problema… - Il Milan si prepara a un'estate all'insegna dei cambiamenti. Anche in dirigenza sembrano esserci cambi in vista 🔗pianetamilan.it

DS Milan, incontro Furlani-D’Amico: è lui il prescelto. Ma c’è un problema … - Giorgio Furlani avrebbe preso una decisione, scegliendo Tony D'Amico come prossimo DS del Milan: tra i due ci sarà un incontro a breve 🔗pianetamilan.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Giuntoli-Juve, acceso dibattito tra Sabatini e Auriemma: l'accaduto; Sabatini tra malattia e calcio: “Non mi ritiro. Nel 2018 ho visto la morte in faccia”; Lookman il volto di un'Atalanta da Scudetto. Theo Hernandez è un problema per il Milan | Serie A; Roma, Walter Sabatini choc: «A Bruno Conti ingresso vietato al ristorante di Trigoria». Ma lui smentisce: «Mai. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Sabatini: "Milan, Tare è all'altezza e Allegri è sempre l'uomo giusto. Giuntoli? Il problema della Juventus è stato un altro" - Walter Sabatini a tutto campo: dalla stagione del Milan a quella della Juventus, passando per il futuro dei due club. L`esperto dirigente italiano è intervenuto a. 🔗msn.com

IL COMMENTO - Sabatini: "Juventus, non mi aspettavo tanta fatica quest'anno, il Milan non è superiore" - Walter Sabatini, dirigente sportivo, è intervenuto ai microfoni di 7 Gold: "Giuntoli ha portato a Torino i giocatori che doveva portare, non ci sono errori a monte. Il problema è il non coinvolgimento ... 🔗napolimagazine.com

Walter Sabatini: “Tare al Milan? Dopo aver visto come agisce Ibra penso che…” - Il Milan è alla ricerca di un nuovo direttore sportivo. Al momento, in pole c'è l'ex ds della Lazio, ovvero Igli Tare che si trova senza… Leggi ... 🔗informazione.it