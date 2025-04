Soulé | Non è stato facile ma tutti mi hanno dato fiducia; Dybala? Un esempio è il mio idolo da sempre

Soulé, attaccante della Roma, dopo la vittoria ottenuta dai giallorossi a San Siro contro l'Inter Matias Soulé ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria della Roma contro l'Inter. Di seguito le sue parole. «Non è stato facile all'inizio, per fortuna tutti mi hanno dato fiducia e spero di continuare.

