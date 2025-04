Svelato il mistero dei cerchi di Sunbury in Australia | sono una straordinaria testimonianza

cerchi di terra che emergono dalle colline di Sunbury, vicino a Melbourne, hanno alimentato ipotesi fantasiose. Ora, una nuova ricerca pubblicata su Australian Archaeology (2025) ha finalmente Svelato l’enigma. Gli anelli di terra non sono il frutto di misteriose civiltà extraterrestri, ma di una straordinaria opera culturale e spirituale dei Wurundjeri Woi-wurrung, una popolazione aborigena che ha plasmato il paesaggio Australiano con conoscenze ambientali avanzate e profonde tradizioni cerimoniali.I cerchi di Sunbury furono costruiti tra circa 590 e 1.400 anni fa, attraverso una tecnica laboriosa che prevedeva la rimozione accurata di vegetazione, terra e roccia, seguita dalla disposizione delle pietre in schemi circolari precisi. Questo processo, estremamente dispendioso in termini di tempo ed energia, testimonia l’importanza rituale e sociale di questi luoghi. Cultweb.it - Svelato il mistero dei cerchi di Sunbury in Australia: sono una straordinaria testimonianza Leggi su Cultweb.it Per secoli, i grandidi terra che emergono dalle colline di, vicino a Melbourne, hanno alimentato ipotesi fantasiose. Ora, una nuova ricerca pubblicata sun Archaeology (2025) ha finalmentel’enigma. Gli anelli di terra nonil frutto di misteriose civiltà extraterrestri, ma di unaopera culturale e spirituale dei Wurundjeri Woi-wurrung, una popolazione aborigena che ha plasmato il paesaggiono con conoscenze ambientali avanzate e profonde tradizioni cerimoniali.Idifurono costruiti tra circa 590 e 1.400 anni fa, attraverso una tecnica laboriosa che prevedeva la rimozione accurata di vegetazione, terra e roccia, seguita dalla disposizione delle pietre in schemi circolari precisi. Questo processo, estremamente dispendioso in termini di tempo ed energia, testimonia l’importanza rituale e sociale di questi luoghi.

