Ottovolante Meta Catania | ottava vittoria di fila i rossazzurri non si fermano più

Meta Catania continua a volare altissimo. I rossazzurri sbancano anche il campo della Sandro Abate conquistando l’ottava vittoria consecutiva e consolidando il primo posto in classifica. Protagonista assoluto del pomeriggio magico è stato Giovanni Pulvirenti, autentico mattatore con un poker. Cataniatoday.it - Ottovolante Meta Catania: ottava vittoria di fila, i rossazzurri non si fermano più Leggi su Cataniatoday.it Lacontinua a volare altissimo. Isbancano anche il campo della Sandro Abate conquistando l’consecutiva e consolidando il primo posto in classifica. Protagonista assoluto del pomeriggio magico è stato Giovanni Pulvirenti, autentico mattatore con un poker.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Calcio a 5: Meta Catania, Feldi Eboli e Napoli proseguono la lotta in vetta - Un turno che regala emozioni e gol e ridisegna la classifica, ma non di molto, almeno nella zona alta. La 25esima giornata della Serie A 2024-2025 di calcio a 5 è andata ufficialmente in archivio. In vetta prosegue la corsa a tre fra Meta Catania, Feldi Eboli e Napoli: siciliani vittoriosi 5-3 col Petrarca, formazioni campane affermatesi rispettivamente contro la Fortitudo Pomezia (4-3), i salernitani, e la Roma (2-1), i partenopei. 🔗oasport.it

Meta Catania domina Pomezia: Musumeci e Pulvirenti protagonisti del successo - Una vittoria pesantissima per la Meta Catania, che conquista tre punti fondamentali contro Pomezia, fino a quel momento imbattuto da ben 15 turni. La squadra rossazzurra risponde alla grande dopo la delusione della Coppa Italia, ritrovando a pieno ritmo Carmelo Musumeci e mostrando una reazione... 🔗cataniatoday.it

La Meta Catania vince il big match contro Pesaro - Una vittoria bella, sofferta e meritatissima quella della Meta Catania, che continua la sua imbattibilità al PalaCatania superando 4-3 l'Italservice Pesaro al termine di una gara emozionante e combattuta fino all'ultimo secondo. Il match si è aperto con un primo tempo dalle tinte nebulose. La... 🔗cataniatoday.it

Ne parlano su altre fonti

