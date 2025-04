Dimissioni del sindaco | trattative scenari e l' ipotesi di una nuova maggioranza

Dimissioni al sindaco di Capodrise Nicola Cecere, rassegnate nel giorno della Liberazione. Le diplomazie dei vari gruppi che hanno dato vita al "Patto di San Giuseppe", che ha portato Cecere sul massimo scranno del consiglio comunale (Pd, Alleanza. Casertanews.it - Dimissioni del sindaco: trattative, scenari e l'ipotesi di una nuova maggioranza Leggi su Casertanews.it Si cerca di ricucire lo strappo e far ritirare lealdi Capodrise Nicola Cecere, rassegnate nel giorno della Liberazione. Le diplomazie dei vari gruppi che hanno dato vita al "Patto di San Giuseppe", che ha portato Cecere sul massimo scranno del consiglio comunale (Pd, Alleanza.

Terremoto politico a Laviano, il Prefetto sospende il consiglio dopo le dimissioni del sindaco - Il Prefetto di Salerno Francesco Esposito, a seguito delle dimissioni ritualmente presentate dal sindaco il 20 febbraio scorso, divenute irrevocabili il 13 marzo, ha disposto, oggi, la sospensione del Consiglio comunale di Laviano, proponendo contestualmente lo scioglimento dello stesso Consiglio... 🔗salernotoday.it

Maestra su OnlyFans, l’asilo non può procedere né con la sospensione né con il licenziamento per giusta causa. Trattative per “dimissioni” - La vicenda dell'educatrice dell'asilo parrocchiale, in provincia di Treviso, continua a far discutere. Elena, con un profilo attivo sulla piattaforma OnlyFans, si trova attualmente in ferie forzate mentre il suo legale e l'istituto cercano un accordo economico per le sue dimissioni volontarie. L'articolo Maestra su OnlyFans, l’asilo non può procedere né con la sospensione né con il licenziamento per giusta causa. 🔗orizzontescuola.it

Taranto: dimissioni di 17 consiglieri comunali, Melucci non è più sindaco. Saranno elezioni anticipate Fine di un mandato consiliare turbolento - Al terzo tentativo i promotori dello scioglimento ce l’hanno fatta. L’amministrazione comunale di Taranto a guida Rinaldo Melucci non c’è più. Le firme di 17 consiglieri comunali per lo scioglimento degli organi amministrativi sono state raggiunte ieri. Melucci non è più sindaco, il consiglio comunale non è più in carica né lo è la giunta. Si andrà alle elezioni anticipate in questo 2025 dopo un periodo di commissariamento del Comune. 🔗noinotizie.it

Crisi politica e scenari. Ora il commissariamento. In primavera le elezioni - Rimarcando come le dimissioni contestuali come soluzione per uscire dalla crisi fossero già state decise nel weekend e non in risposta all’appello del sindaco "decisamente tardivo visti i mesi ... 🔗msn.com

Inchiesta urbanistica Milano, flashmob di FdI: “Dimissioni Sala unica soluzione” - Flashmob di Fratelli d’Italia davanti a Palazzo Marino, sede del Consiglio comunale di Milano, per chiedere le dimissioni del sindaco Beppe Sala e della sua giunta “travolti – afferma il ... 🔗msn.com