Napoli | Neres accelera il recupero e prova a prenotare un biglietto per Parma

Neres sta facendo di tutto per provare a recuperare in tempo per le ultime due curve del campionato che si preannunciano avvincenti e possibilmente ? vincenti. Ilmattino.it - Napoli: Neres accelera il recupero e prova a prenotare un biglietto per Parma Leggi su Ilmattino.it Vietato restare a guardare. Davidsta facendo di tutto perre a recuperare in tempo per le ultime due curve del campionato che si preannunciano avvincenti e possibilmente ? vincenti.

Approfondimenti da altre fonti

Napoli, emergenza sulla fascia sinistra: Olivera accelera il recupero - Il Napoli continua a fare i conti con gli infortuni, e a pagare il prezzo più alto è la corsia mancina. Con Spinazzola, Olivera e Neres ai box, Antonio Conte deve far fronte a una situazione complicata. Tuttavia, dall’infermeria arrivano segnali incoraggianti: Mathias Olivera potrebbe rientrare prima del previsto. Olivera lavora intensamente Il terzino uruguaiano, […] L'articolo Napoli, emergenza sulla fascia sinistra: Olivera accelera il recupero proviene da DailyNews24. 🔗dailynews24.it

Infortunio Neres, arriva l’esito degli esami per il giocatore del Napoli. Le condizioni e tempi di recupero - Infortunio Neres, l’attaccante del Napoli rischia un mese di stop, salterà le gare contro Inter e Lazio Non c’è pace per il Napoli di Antonio Conte che dovrà fare a meno di David Neres per diverse settimane. Nel finale del match contro l’Udinese David Neres ha accusato un risentimento muscolare e il calciatore azzurro si […] 🔗calcionews24.com

Napoli, il ritorno al 4-3-3 dipenderà dal recupero di Neres (Repubblica) - Napoli, il ritorno al 4-3-3 dipenderà dal recupero di Neres (Repubblica) Ora c’è la sosta. Al ritorno in campo, il Napoli potrebbe schierarsi nuovamente col 4-3-3. Dipenderà dal recupero di David Neres. Ne scrive Repubblica Napoli con Marco Azzi: Il tecnico potrà comunque sfruttare i prossimi giorni per gettare le basi di una nuova rivoluzione, che avrà in caso di successo il sapore agrodolce di una restaurazione. 🔗ilnapolista.it

Ne parlano su altre fonti

CdS - C'è un trend di David Neres che preoccupa; Napoli, infortunio per David Neres: lesione muscolare alla coscia sinistra, i tempi di recupero; Thauvin illude l'Udinese, il Napoli vince 3-1 in rimonta; Napoli, Kvaratskhelia accelera: anticipata la data del rientro. 🔗Cosa riportano altre fonti

Napoli: Neres accelera il recupero e prova a prenotare un biglietto per Parma - Vietato restare a guardare. David Neres sta facendo di tutto per provare a recuperare in tempo per le ultime due curve del campionato che si preannunciano avvincenti e possibilmente … ... 🔗ilmattino.it

Il Napoli perde Neres per infortunio, l’esito degli esami: quante partite salta e i tempi di recupero - Il Napoli perde David Neres nella fase cruciale del campionato. L’attaccante brasiliano che aveva già saltato la trasferta di Monza, si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una ... 🔗fanpage.it

Infortunio Neres, che tegola per il Napoli: la previsione sui tempi di recupero - Nuovo infortunio in casa Napoli, l’ennesimo stop muscolare della stagione: Antonio Conte dovrà fare a meno per alcune settimane di David Neres. Il brasiliano aveva rimediato un ... 🔗tuttonapoli.net