Israele continua a bombardare, non solo Gaza ma anche il Libano. Il presidente Joseph Aoun: "Usa e Francia in quanto garanti dell'accordo di cessate il fuoco, devono assumersi le loro responsabilità e costringere Israele a cessare immediatamente i suoi attacchi" Nuovo, ennesimo Attacco di Isr Ilgiornaleditalia.it - Attacco aereo di Israele nel sud di Beirut, boato tra le case bombardate, Idf: "Sito missilistico di Hezbollah", presidente Libano: "Usa e Francia fermino Tel Aviv" - VIDEO Leggi su Ilgiornaleditalia.it continua a bombardare, non solo Gaza ma anche il. IlJoseph Aoun: "Usa ein quanto garanti dell'accordo di cessate il fuoco, devono assumersi le loro responsabilità e costringerea cessare immediatamente i suoi attacchi" Nuovo, ennesimodi Isr

