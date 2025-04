Ultim’ora Atalanta-Lecce | il comunicato è pesantissimo

Come si legge nella nota ufficiale emanata dal club salentino: "L'U.S. Lecce ritiene che la decisione della Lega di recuperare la gara con l'Atalanta a poche ore di distanza dalla scomparsa del nostro Graziano Fiorita, sia terribilmente irrispettosa del grave lutto che ha colpito la famiglia del ragazzo, la Società ed i tifosi del Lecce".

