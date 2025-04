VIDEO | Toni Storm lancia una sfida per un match titolato a Dynamite dal TCM Film Festival

Toni Storm si prepara ad affrontare la vincitrice dell’Owen Hart Cup femminile ad All In Texas il 12 Luglio.La finale del torneo sarà invece a Double Or Nothing il 25 Maggio.Nella puntata di Collision del 26 Aprile Toni Storm ha sconfitto Queen Aminata in un Women’s World Title Eliminator match. Nella stessa settimana Toni è stata al red carpet del TMC Film Festival e proprio da lì, in un VIDEO postato dalla stessa AEW, ha lanciato una sfida per Dynamite del 30 Aprile."If there's any sloptarts willing to step up to the plate, then tape up your tits up and let's tango!"From the @TCM Film Festival red carpet, AEW Women's World Champion 'Timeless' Toni Storm has issued a challenge for a Title Eliminator match THIS WEDNESDAY on #AEWDynamite LIVE. pic.twitter.comMkfRm57GLz— All Elite Wrestling (@AEW) April 27, 2025 “Se c’è qualche poco di buono che è pronta a farsi avanti, bene fasciati le t***e e preparati a ballare. Zonawrestling.net - VIDEO: Toni Storm lancia una sfida per un match titolato a Dynamite dal TCM Film Festival Leggi su Zonawrestling.net si prepara ad affrontare la vincitrice dell’Owen Hart Cup femminile ad All In Texas il 12 Luglio.La finale del torneo sarà invece a Double Or Nothing il 25 Maggio.Nella puntata di Collision del 26 Aprileha sconfitto Queen Aminata in un Women’s World Title Eliminator. Nella stessa settimanaè stata al red carpet del TMCe proprio da lì, in unpostato dalla stessa AEW, hato unaperdel 30 Aprile."If there's any sloptarts willing to step up to the plate, then tape up your tits up and let's tango!"From the @TCMred carpet, AEW Women's World Champion 'Timeless'has issued a challenge for a Title EliminatorTHIS WEDNESDAY on #AEWLIVE. pic.twitter.comMkfRm57GLz— All Elite Wrestling (@AEW) April 27, 2025 “Se c’è qualche poco di buono che è pronta a farsi avanti, bene fasciati le t***e e preparati a ballare.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

VIDEO: Dal ring al tappeto rosso, Mariah May attacca Toni Storm alla prima di Queen of The Ring - Probabilmente ci sarà un prima e un dopo nella divisione femminile della AEW e lo spartiacque sarà rappresentato dal feud, messo in scena da quasi un anno, tra Mariah May e Toni Storm. Quella che è senza alcun dubbio una delle migliori storyline degli ultimi anni nel mondo del wrestling ha ripreso vigore nell’ultimo mese e le due sono destinate a risolvere definitivamente i conti questa domenica al PPV Revolution dopo che Toni Storm a Grand Slam Australia si è ripresa il titolo perso ad All In London. 🔗zonawrestling.net

Attivista per il clima lancia una torta in faccia a un robot di Tesla in segno di protesta – Video - Un attivista di Ultima Generazione ha lanciato una torta a un robot di Tesla, all’interno di uno showroom a Berlino. Il gesto è stato fatto davanti alle persone presenti nel centro commerciale, dentro cui è allestito lo showroom. Si tratta di una serie di azioni di protesta in Europa e negli Stati Uniti contro il modello industriale e ambientale promosso da Elon Musk. L'articolo Attivista per il clima lancia una torta in faccia a un robot di Tesla in segno di protesta – Video proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗ilfattoquotidiano.it

"Macron si piace molto. I suoi toni...": Licia Ronzulli, schiaffo al galletto francese | Video - "Emmanuel Macron si piace molto. Io però trovo che i suoi toni non siano diplomatici ma incendiari e in questo momento non aiuta": Licia Ronzulli di Forza Italia, vicepresidente del Senato, lo ha detto nello studio di David Parenzo a L'Aria che tira su La7, riferendosi alle ultime dichiarazioni del presidente francese sulla guerra in Ucraina. Poi, parlando della necessità di una difesa comune in Europa, ha aggiunto: "Da tempo diciamo che quando parliamo di esercito europeo non è che pensiamo soltanto a truppe messe in compartecipazione, ma evidentemente a un sistema di difesa che in teoria ... 🔗liberoquotidiano.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

AEW: Mariah May accusa Toni Storm di non essere reale durante AEW Dynamite. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online