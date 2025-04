Pagelle Juve Monza | Kolo Muani e Nico Gonzalez rompono la maledizione che follia Yildiz VOTI

Pagelle Juve Monza: i VOTI e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 34ª giornata del campionato di Serie A 202425(inviato all'Allianz Stadium) – Pagelle Juve Monza: i VOTI e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 34ª giornata del campionato di Serie A 202425Di Gregorio 6 – Altra partita da spettatore non pagante, protetto bene dalla solida difesa bianconera.Kalulu 6 – Tutto sotto controllo, tutto in ordine nella sua zona di competenza. Scivola liscia la sua partita, non essendo sottoposto a tante intemperie con un attacco del Monza che fatica a creare occasioni da gol.Renato Veiga 6 – Spicca la sua leadership al centro della difesa. Quando viene chiamato in causa risponde presente, a costo di immolarsi anche con tutto il corpo: l'esempio? Respinge direttamente con la testa un bolide dal limite, rimanendo stordito per qualche secondo a terra.

