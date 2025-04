Treno stipato passeggeri obbligati a scendere Inaccettabile avevamo tutti il biglietto

Treno regionale delle ore 17.43, diretto a Bologna Centrale, ha subito quasi venti minuti di ritardo a causa dell’elevato numero di passeggeri, tutti muniti di regolare biglietto, che intendevano salire a bordo. Vista l’impossibilità di partire con il convoglio così stipato, il personale di RFI presente sul marciapiede ha dapprima invitato, poi ordinato, ad alcuni viaggiatori di scendere dal Treno, minacciando anche l’intervento della Polizia ferroviaria in caso di mancata collaborazione.Ne sono seguiti momenti concitati, tra urla, proteste e discussioni animate tra passeggeri e addetti. Alla fine circa una quarantina di persone sono state fatte scendere e sono rimaste bloccate in stazione. Lanazione.it - Treno stipato, passeggeri obbligati a scendere. “Inaccettabile, avevamo tutti il biglietto” Leggi su Lanazione.it Prato, 27 aprile 2025 – Momenti di forte tensione alla stazione di Prato Centrale nel tardo pomeriggio di domenica 27 aprile. Ilregionale delle ore 17.43, diretto a Bologna Centrale, ha subito quasi venti minuti di ritardo a causa dell’elevato numero dimuniti di regolare, che intendevano salire a bordo. Vista l’impossibilità di partire con il convoglio così, il personale di RFI presente sul marciapiede ha dapprima invitato, poi ordinato, ad alcuni viaggiatori didal, minacciando anche l’intervento della Polizia ferroviaria in caso di mancata collaborazione.Ne sono seguiti momenti concitati, tra urla, proteste e discussioni animate trae addetti. Alla fine circa una quarantina di persone sono state fattee sono rimaste bloccate in stazione.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Panico tra i passeggeri del Frecciarossa, in "carrozza" c'è un serpente: treno soppresso - VIDEO - ANCONA – Attimi di panico sul Frecciarossa 8814 partito da Lecce e diretto a Milano, ma che ha visto terminare la sua corsa ad Ancona. Il motivo? La presenza a bordo di un serpente che si aggirava lungo una carrozza del convoglio dopo essere scappato dal trasportino in cui era custodito, tra lo... 🔗anconatoday.it

Treno guasto sulla Roma-Napoli, passeggeri al buio e freddo da ore - Guasto su un treno ad alta velocità, caos alla stazione Termini: ritardi fino a 150 minuti Viaggio complicato per i viaggiatori in transito dalla stazione Termini di Roma, dove si stanno registrando ritardi fino a 150 minuti a causa di un guasto a un convoglio sulla linea AV Roma-Napoli, tra le località di San Giovanni e Ceccano. A quanto pare i passeggeri si troverebbero al buio e al freddo. A quanto pare è stata messa una passerella per fare passare tutti sull’altro treno A renderlo noto è Rete Ferroviaria Italiana (RFI), che ha comunicato l’intervento di un locomotore di soccorso ... 🔗thesocialpost.it

Attacco della Baloch Liberation Army: sequestrato treno con 500 passeggeri in Pakistan - I separatisti del Baloch Liberation Army ha aperto il fuoco oggi su un treno che trasportava 500 passeggeri nella provincia del Balochistan, nel Pakistan sud-occidentale, sequestrando il convoglio. Lo riferiscono le autorità locali. Il Jaffar Express era in viaggio da Peshawar verso Quetta, quando è stato attaccato: l'esercito ha cercato di intervenire, ma i separatisti hanno respinto l'attacco che è ancora in corso con droni ed elicotteri. 🔗quotidiano.net

Altre fonti ne stanno dando notizia

Treno stipato, passeggeri obbligati a scendere. “Inaccettabile, avevamo tutti il biglietto”. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Treno stipato, passeggeri obbligati a scendere. “Inaccettabile, avevamo tutti il biglietto” - Caos alla stazione di Prato dove una quarantina di persone sono state fatte scendere dal convoglio diretto a Bologna: “Perché Trenitalia non ha predisposto un treno più capiente?” ... 🔗lanazione.it

Treni, rimborso istantaneo ai passeggeri per i ritardi: nuovo sistema su app e sito Trenitalia. Come funziona - Smart Refund, la nuova modalità di rimborso istantaneo per i passeggeri di Frecce e Intercity ... cancellazione e sciopero dei treni. Una volta scelta la piattaforma, si può inserire il proprio ... 🔗ilmessaggero.it

Il caso del treno Milano-Lecce: è partito, ma mai arrivato. Passeggeri fermi per cinque ore nel nulla - Odissea per i viaggiatori del Milano-Lecce la scorsa notte. Oltrre ai ritardi di oggi, 17 aprile, tanti i disagi per i fuorisede di rientro dal Nord per la Pasqua. Nella nottata scorsa il ... 🔗msn.com