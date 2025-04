Visite guidate alla Tenuta Presidenziale di Castelporziano

Fino al 15 giugno 2025 appuntamento con le visite guidate alla Tenuta Presidenziale di Castelporziano, grazie al rinnovato impegno del Touring Club Italiano e del progetto Aperti per Voi. Un'occasione imperdibile per esplorare uno dei luoghi più affascinanti e meno conosciuti del patrimonio Presidenziale italiano. A soli 25 chilometri dal cuore di Roma, immersa tra mare, pianura e colline, la Tenuta di Castelporziano si estende per oltre 6.000 ettari e racconta millenni di storia: dai primi insediamenti dell'età del Ferro, passando per le ville dell'epoca imperiale romana (come quella attribuita a Plinio il Giovane), fino ai fasti sabaudi e alla moderna funzione istituzionale.

