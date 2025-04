Ternana i verdetti del girone B della Serie C | la griglia Play off e le possibili avversarie dei rossoverdi

della Serie C girone B. La formazione dell’Entella ha festeggiato il ritorno in Serie B con tre turni di anticipo. Retrocede in Serie D il Legnago Salus. Tutti i verdetti:PROMOSSA IN Serie B: EntellaPlay OFF: Ternana (accede al secondo turno fase nazionale). Today.it - Ternana, i verdetti del girone B della Serie C: la griglia Play off e le possibili avversarie dei rossoverdi Leggi su Today.it Terminata la stagione regolareB. La formazione dell’Entella ha festeggiato il ritorno inB con tre turni di anticipo. Retrocede inD il Legnago Salus. Tutti i:PROMOSSA INB: EntellaOFF:(accede al secondo turno fase nazionale).

Altre fonti ne stanno dando notizia

Ternana, i verdetti del girone B della Serie C: la griglia Play off e le possibili avversarie dei rossoverdi - Terminata la stagione regolare della Serie C girone B. La formazione dell’Entella ha festeggiato il ritorno in Serie B con tre turni di anticipo. Retrocede in Serie D il Legnago Salus. Tutti i verdetti: PROMOSSA IN SERIE B: Entella PLAY OFF: Ternana (accede al secondo turno fase nazionale)... 🔗ternitoday.it

Calcio a 5 / Serie B 2024/2025, risultati, marcatori e verdetti della 22^ giornata del girone D - Jesi ai play-off: affronterà negli ottavi di finale la Mernap Faenza. Il Cus Ancona ottiene la salvezza diretta JESI e ANCONA, 7 aprile 2025 – La 22^ giornata del girone D di Serie B di calcio a 5 è andata in archivio e le nostre squadre della Provincia di Ancona possono dirsi soddisfatte per aver raggiunto gli obiettivo. Vi abbiamo già parlato ieri del Corinaldo (leggi l’articolo) volato in Serie A2, nonostante il 4-4 contro il Lisciani Teramo e il contemporaneo successo del Città di Chieti a Fano. 🔗.com

Serie C, i verdetti: Ternana, Arezzo, Gubbio, Pontedera e Pianese ai playoff. Lucchese ai playout - Firenze, 27 aprile 2025 – Ternana già ai playoff nazionali, Arezzo, Gubbio, Pontedera e Pianese sono invece ai playoff di girone. Mentre la Lucchese si giocherà la permanenza in C con la lotteria dei playout. Sfiderà il Sestri Levante. Questi i verdetti al termine della stagione regolare del girone B della Serie C, quello dove giocano le toscane e le umbre. Una formula lunghissima quella dei playoff: solo il 7 giugno, con la finale, si conoscerà il nome della quarta promossa in Serie B dopo la promozione delle prime classificate dei tre gironi (per il girone B ha vinto l’Entella). 🔗sport.quotidiano.net

Su questo argomento da altre fonti

Ternana, i verdetti del girone B della Serie C: la griglia Play off e le possibili avversarie dei rossoverdi; Ternana, i verdetti del girone B della Serie C: la griglia Play off e le possibili avversarie dei rossoverdi; Serie C, i verdetti: Ternana, Arezzo, Gubbio, Pontedera e Pianese ai playoff. Lucchese ai playout; Serie C, i verdetti: Ternana, Torres e Rimini ai play off della fase nazionale. Il Milan Futuro ai play out. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Serie C, i verdetti: Ternana, Torres e Rimini ai play off della fase nazionale. Il Milan Futuro ai play out - Tutti i verdetti dell'ultima giornata della stagione regolare di Serie C, per i tre gironi: chi è promossa in B, chi retrocede e chi va ai play off e play out ... 🔗sport.virgilio.it

Serie C, i verdetti del girone B, la griglia playoff e playout - E’ terminata la stagione regolare ed è tempo di verdetti. La Virtus Entella è già da due settimane in Serie B, mentre in coda il Legnago Salus saluta la Serie C chiudendo all’ultimo posto nonostante ... 🔗ternananews.it

Serie C, i verdetti: Ternana, Arezzo, Gubbio, Pontedera e Pianese ai playoff. Lucchese ai playout - Si chiude la stagione regolare. La Lucchese si gioca la permanenza nel terzo campionato nazionale con la lotteria dei playout. Sfiderà il Sestri Levante. La lunga fase per decidere chi sarà promosso i ... 🔗msn.com