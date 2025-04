Monza il baratro è vicino | ko contro una Juventus in dieci

Monza nella 34esima giornata di campionato crolla ancora, stavolta sotto i colpi della Juventus. A Torino, i brianzoli subiscono subito la pressione bianconera: dopo appena 11 minuti Nico Gonzalez firma il vantaggio con un gran sinistro da fuori. La squadra di Nesta fatica a reagire e incassa. Monzatoday.it - Monza, il baratro è vicino: ko contro una Juventus in dieci Leggi su Monzatoday.it Ilnella 34esima giornata di campionato crolla ancora, stavolta sotto i colpi della. A Torino, i brianzoli subiscono subito la pressione bianconera: dopo appena 11 minuti Nico Gonzalez firma il vantaggio con un gran sinistro da fuori. La squadra di Nesta fatica a reagire e incassa.

Su questo argomento da altre fonti

Monza, il baratro è vicino: ko contro una Juventus in dieci - Il Monza nella 34esima giornata di campionato crolla ancora, stavolta sotto i colpi della Juventus. A Torino, i brianzoli subiscono subito la pressione bianconera: dopo appena 11 minuti Nico Gonzalez firma il vantaggio con un gran sinistro da fuori. La squadra di Nesta fatica a reagire e incassa... 🔗today.it

Parigi ancora più vicino a Monza, torna il treno che in meno di 7 ore da Milano porta in Francia - Il treno che collega Milano a Parigi torna in servizio. Il collegamento ripartirà il primo aprile, con servizio effettuato dal Frecciarossa 1.000 che offrirà quattro viaggio al giorno tra Milano Centrale e Parigi Gare de Lyon. Il viaggio dura meno di sette ore e i biglietti possono essere... 🔗monzatoday.it

Nesta esalta Inzaghi: “Tra i più bravi in Europa”. Tegola Monza: operato e KO con l’Inter - Le dichiarazioni dell’allenatore del Monza alla vigilia dell’anticipo di campionato in casa della capolista Domani sera il Monza sarà ospite al ‘Meazza’ della capolista Inter, nel testa-coda della 28° giornata del campionato di Serie A. Alessandro Nesta (LaPresse) – Calciomercato.itI brianzoli restano mestamente all’ultimo posto in classifica e proseguono nella loro stagione negativa. Alessandro Nesta però non molla e prova a caricare la sua squadra, a caccia di un’imprea che avrebbe del clamoroso: “Dobbiamo prenderla con leggerezza, giochiamo in uno stadio incredibile e contro ... 🔗calciomercato.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Monza, il baratro è vicino: ko contro una Juventus in dieci; Monza, il baratro è vicino: ko contro una Juventus in dieci; Dal baratro alla salvezza vicina il riscatto del Latina in una settimana. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Colpo salvezza del Como. Monza, baratro sempre più vicino - Nel secondo tempo c'è poco spazio per lo spettacolo, con il Monza sembra ormai arreso al suo destino. C'è anche il tempo per il primo gol di Vojvoda con la maglia dei lariani che sigla l'1 a 3 ... 🔗pianetalecce.it

Fila tiene vive le speranze del Venezia: Monza ko, Nesta a un passo dal baratro - È il Venezia ad aggiudicarsi la sfida salvezza contro il Monza nella 32ª giornata di Serie A. Dopo un primo tempo chiuso a reti bianche, i veneti trovano il colpo che vale l’1-0 finale al 72 ... 🔗msn.com

Elmas e Casadei, il Torino sogna l'Europa. Monza di nuovo ko: l'incubo B sempre più vicino - contro il Monza decidono Elmas e Casadei A inizio ripresa Casadei impegna ancora Turati sotto gli occhi di Luciano Spalletti, ma al 52' Zeroli va vicino al pareggio: ci pensa Maripan a immolarsi ... 🔗msn.com