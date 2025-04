Inzaghi mastica amaro | Calendari assenze rimesse laterali rigori… Vi dico questo dopo la sconfitta di oggi

Inzaghi: «Calendari, assenze, rimesse laterali, rigori.». Il commento a DAZN dopo Inter-Roma 0-1Inter-Roma, big match di Serie A della 34esima giornata, è terminato 0-1. dopo la terza sconfitta consecutiva, Simone Inzaghi ha parlato così a DAZN. La Juve è uscita invece vincente alle ore 18:00 contro il Monza.Inzaghi – «Sono 3 sconfitte pesanti, non siamo abituati. Calendari, assenze, rimesse laterali, rigori. In questo momento non servirebbe parlare di quello, dobbiamo guardare a noi. Cercare di analizzare e recuperare le energie. Tra due giorni saremo in volo per Barcellona. Andremo con grandissimo rispetto ma non con paura».L’INTERVISTA COMPLETA DI SIMONE Inzaghi A DAZN POST INTER-ROMA .com Juventusnews24.com - Inzaghi mastica amaro: «Calendari, assenze, rimesse laterali, rigori… Vi dico questo dopo la sconfitta di oggi» Leggi su Juventusnews24.com : «, rigori.». Il commento a DAZNInter-Roma 0-1Inter-Roma, big match di Serie A della 34esima giornata, è terminato 0-1.la terzaconsecutiva, Simoneha parlato così a DAZN. La Juve è uscita invece vincente alle ore 18:00 contro il Monza.– «Sono 3 sconfitte pesanti, non siamo abituati., rigori. Inmomento non servirebbe parlare di quello, dobbiamo guardare a noi. Cercare di analizzare e recuperare le energie. Tra due giorni saremo in volo per Barcellona. Andremo con grandissimo rispetto ma non con paura».L’INTERVISTA COMPLETA DI SIMONEA DAZN POST INTER-ROMA .com

Su altri siti se ne discute

Inzaghi mastica amaro e lancia l’allarme Pavard: “Distorsione da valutare” - Il tecnico dell’Inter ha commentato la sconfitta subita dai nerazzurri per mano della Roma, facendo anche il punto sugli ultimi infortuni Molle e poco combattiva nel primo tempo, un’Inter irriconoscibile sotto tanti punti di vista ha prestato il fianco alla verve della Roma di Claudio Ranieri, in grado di espugnare San Siro grazie alla rete messa a segno da Matias Soulé che ha legittimato una superiorità giallorossa piuttosto evidente. 🔗calciomercato.it

Inzaghi e il compleanno amaro: «Alla sua festa brindano Napoli e Bayern Monaco» - di RedazioneInzaghi festeggia un compleanno amaro dopo Parma Inter: il tecnico nerazzurro deluso dopo il Tardini Il compleanno di Inzaghi, il 49esimo, si è rivelato piuttosto amaro visto che la sua Inter ha frenato a Parma. COMPLEANNO AMARO – «Candeline spente e flut in pezzi per il compleanno di Simeone Inzaghi. Le prime ore dei suoi 49 anni non sono state proprio esaltanti. Brinderanno invece Bayern e Napoli. 🔗internews24.com

Cittadella, mister Dal Canto mastica amaro: «Un pari potevamo portarlo a casa. Iemmello? Vecchie volpi come lui...» - "E la vita, la vita… e la vita l'è bela, l'è bela, basta avere l’ombrela…" Ma stavolta l’ombrello non basta: al “Ceravolo” piovono solo rimpianti per il Cittadella. L'anticipo della 26ª giornata di Serie BKT si trasforma in un disco rotto per i granata, che dopo quattro risultati utili... 🔗padovaoggi.it

Cosa riportano altre fonti

Inzaghi mastica amaro: Rimesse laterali, rigori... Troppo facile parlare; Inzaghi: «Calendari, assenze, rimesse laterali, rigori…»; Inter, Inzaghi: C'è un po' di amaro in bocca. Classifica? Guardiamo solo a noi stessi; Inzaghi non vuole alibi: Sconfitta meritata, non abbiamo messo in campo nulla. Napoli? Niente tabelle, mancano 45 punti. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Inzaghi mastica amaro: "Rimesse laterali, rigori... Troppo facile parlare" - L' Inter non reagisce e completa la settimana horror con un'altra sconfitta, la terza di fila. L'ultima volta che i nerazzurri hanno completato tre partite senza segnare alcune gol e con zero punti co ... 🔗tuttosport.com

Inter, Inzaghi e i rigori: sarebbe facile per me parlare di queste cose. Sul web scoppia la disperazione dei tifosi - Ranieri si gode l'impresa ma non cambia idea sull'addio alle panchine a fine stagione, a Napoli clackson e caroselli ancor prima della gara col Torino ... 🔗sport.virgilio.it

Inter, zero alibi: il messaggio di Inzaghi dopo il derby - Simone Inzaghi mastica amaro dopo il ko contro il Milan: il tecnico lancia un messaggio alla squadra in vista dei prossimi impegni. 🔗spaziointer.it