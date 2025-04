Darmian | Tre sconfitte pesati Obiettivo recupero prima del Barcellona

Darmian dopo la sconfitta dell'Inter in casa contro la Roma, su Inter TV ha provato ad analizzare la sconfitta concentrandosi sulla prossima sfida di Champions League.BRUTTA CADUTA – Matteo Darmian dopo la sconfitta dell'Inter contro il Barcellona ha parlato così: «Abbiamo perso tre partite e ci dispiace perché ci siamo arrivati a giocare. Sono state tre sconfitte pesanti, contro il Barcellona sarà difficile quanto affascinante. Dobbiamo recuperare sia a livello fisico che mentale, ma la prepareremo come abbiamo sempre fatto. Andremo a Barcellona per fare una bella prestazione».

