Verso l'elezione del nuovo Papa: la data del Conclave e i cardinali che orientano i consensi

Il 28 aprile, alla mattina, si svolgerà la la quinta congregazione generale dei: e lì si stabilirà ladefinitiva del. Ma quali sono le regole e le modalità per le elezioni del? Secondo l’Ordo Exsequiarum Romani Pontificis, testo liturgico che le definisce, ilinizia tra il 15esimo e il 20esimo giorno dal decesso, quindi tra il 5 e il 10 maggio prossimi. Oppure tra il 6 e l’11 maggio se si conta dal giorno successivo alla morte.Il calendario della settimana prevede congregazioni la mattina alle 9 e, nel pomeriggio alle 17, le messe dei ‘novendiali’ nella Basilica vaticana: il ciclo dei nove giorni di suffragio, iniziato ieri con la messa esequiale presieduta in Piazza San Pietro dal cardinale decano Giovanni Battista Re, si esaurirà domenica 4 maggio. Dopo di che il possibile ingresso in Sistina e l’”extra omnes” che apre il