Moviola Inter-Roma | rigore colossale! Fabbri fischia solo per loro

Inter-Roma ha avuto Colombo come arbitro della partita: questa la Moviola dell’incontro valido per la trentaquattresima giornata di Serie A 2024-2025 e finito 0-1. Di seguito la valutazione del fischietto della sezione di Ravenna, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR.Moviola Inter-Roma, PRIMO TEMPO – Chirurgico nel fischiare a una direzione e nel negare un rigore che ha visto chiunque, tranne lui e il VAR Marco Di Bello (con l’assistente VAR Marco Piccinini). Neanche tre minuti e subito giallo a Gianluca Mancini, ferma Lautaro Martinez che andava verso l’area. Al 6? gol annullato a Davide Frattesi, è in fuorigioco Marko Arnautovic che gli serve l’assist lanciato sulla destra. Manu Koné graziato da un cartellino palese al 17?, per un duro Intervento su Nicolò Barella. Decisione che stride anche per quanto fa al 45?, quando Lautaro Martinez e Mancini si beccano con la spinta del primo punita invece con l’ammonizione. Inter-news.it - Moviola Inter-Roma: rigore colossale! Fabbri fischia solo per loro Leggi su Inter-news.it ha avuto Colombo come arbitro della partita: questa ladell’incontro valido per la trentaquattresima giornata di Serie A 2024-2025 e finito 0-1. Di seguito la valutazione del fischietto della sezione di Ravenna, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR., PRIMO TEMPO – Chirurgico nelre a una direzione e nel negare unche ha visto chiunque, tranne lui e il VAR Marco Di Bello (con l’assistente VAR Marco Piccinini). Neanche tre minuti e subito giallo a Gianluca Mancini, ferma Lautaro Martinez che andava verso l’area. Al 6? gol annullato a Davide Frattesi, è in fuorigioco Marko Arnautovic che gli serve l’assist lanciato sulla destra. Manu Koné graziato da un cartellino palese al 17?, per un durovento su Nicolò Barella. Decisione che stride anche per quanto fa al 45?, quando Lautaro Martinez e Mancini si beccano con la spinta del primo punita invece con l’ammonizione.

