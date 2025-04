Il Liverpool è campione d’Inghilterra! Buona la prima per Slot e i Reds sono campioni per la 20ª volta!

Reds che interrompe il dominio del City, vittoria al primo colpo per Slot Il Liverpool batte il Tottenham ed è campione d’Inghilterra: ventesimo titolo nazionale per i Reds, che lo festeggiano in casa di fronte ai propri tifosi dopo la . Calcionews24.com - Il Liverpool è campione d’Inghilterra! Buona la prima per Slot e i Reds sono campioni per la 20ª volta! Leggi su Calcionews24.com Il Livepool batte il Tottenham e festeggia e vince il campionato: ventesimo titolo per iche interrompe il dominio del City, vittoria al primo colpo perIlbatte il Tottenham ed è: ventesimo titolo nazionale per i, che lo festeggiano in casa di fronte ai propri tifosi dopo la .

Ne parlano su altre fonti

Liverpool campione d'Inghilterra: Slot non fa rimpiangere Klopp. Salah da record - Il Liverpool è nella storia. La vittoria contro il Tottenham consegna alla squadra di Arne Slot la vittoria in Premier League con quattro giornate... 🔗calciomercato.com

Il Liverpool è campione d'Inghilterra! 5 gol al Tottenham, Salah segna e si fa il selfie con i tifosi - Liverpool-Tottenham, 34a giornata di Premier League Basta un solo punto al Liverpool di Arne Slot per festeggiare la vittoria della Premier Le... 🔗calciomercato.com

Premier League, il Liverpool è Campione d’Inghilterra per la 20esima volta. - La Premier League 24-25 se la aggiudica il Liverpool. Decisiva la vittoria dei Reds in casa contro il Tottenham per 5-1. La vittoria aritmetica del campionato arriva con 4 giornate d'anticipo dalla fine della stagione. I Gunners, secondi, per una parte della stagione hanno provato a tenere testa al Liverpool, ma la squadra di Arne Slot, trascinata da un Mohammed Salah in stagione di grazia, è stata impeccabile per tutto l'anno L'articolo Premier League, il Liverpool è Campione d’Inghilterra per la 20esima volta. 🔗ildifforme.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Trionfo Liverpool, Slot rompe il dominio del City e vince la Premier League: per i Reds è la ventesima volta; Liverpool campione d'Inghilterra: i Reds vincono aritmeticamente la Premier League, l'Arsenal si arrende; Liverpool campione d’Inghilterra: manita al Tottenham, Slot conquista la Premier!; Il Liverpool si riprende il trono della Premier League. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Liverpool campione d'Inghilterra: i Reds vincono aritmeticamente la Premier League, l'Arsenal si arrende - Il Liverpool è aritmeticamente campione d'Inghilterra per la stagione 2024-25. Bastava un punto per conquistare la Premier League ma i Reds hanno esagerato, superando 5-1 il ... 🔗msn.com

Il Liverpool è campione d'Inghilterra! 5 gol al Tottenham, Salah segna e si fa il selfie con i tifosi - Liverpool-Tottenham, 34a giornata di Premier League Basta un solo punto al Liverpool di Arne Slot per festeggiare la vittoria della Premier ... 🔗msn.com

Liverpool campione d'Inghilterra: Slot non fa rimpiangere Klopp. Salah da record - Il Liverpool è nella storia. La vittoria contro il Tottenham consegna alla squadra di Arne Slot la vittoria in Premier League con quattro ... 🔗msn.com