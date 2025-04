Roma il passaggio segreto vicino alla Fontana di Trevi | se lo percorri rimarrai a bocca aperta

Roma non smette mai di stupire non solo i turisti che ogni giorno visitano la città eterna e ne restano esterrefatti dalla sua bellezza, ma anche milioni di cittadini che ancora oggi fanno delle scoperte pazzesche sul posto in cui sono nati e cresciuti. Avete mai sentito parlare del passaggio segreto in prossimità della Fontana di Trevi? Chiunque lo percorra rimarrà a bocca aperta per la sua magnificenza e storia che racchiude.Galleria Sciarra Il passaggio segreto di Roma: alla scoperta della Galleria SciarraLa Galleria Sciarra è un edificio liberty che si trova tra la via del Corso e la Fontana di Trevi. Chiunque ne venga a conoscenza resta estasiato da tale bellezza, soprattutto per il suo passaggio pedonale coperto in tempi passati era un complesso unico collegato al Palazzo Sciarra Colonna. Leggi su Funweek.it non smette mai di stupire non solo i turisti che ogni giorno visitano la città eterna e ne restano esterrefatti dsua bellezza, ma anche milioni di cittadini che ancora oggi fanno delle scoperte pazzesche sul posto in cui sono nati e cresciuti. Avete mai sentito parlare delin prossimità delladi? Chiunque lo percorra rimarrà aper la sua magnificenza e storia che racchiude.Galleria Sciarra Ildiscoperta della Galleria SciarraLa Galleria Sciarra è un edificio liberty che si trova tra la via del Corso e ladi. Chiunque ne venga a conoscenza resta estasiato da tale bellezza, soprattutto per il suopedonale coperto in tempi passati era un complesso unico collegato al Palazzo Sciarra Colonna.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Roma, il passaggio segreto vicino alla Fontana di Trevi: se lo percorri rimarrai a bocca aperta - Roma non smette mai di stupire non solo i turisti che ogni giorno visitano la città eterna e ne restano esterrefatti dalla sua bellezza, ma anche milioni di cittadini che ancora oggi fanno delle scoperte pazzesche sul posto in cui sono nati e cresciuti. Avete mai sentito parlare del passaggio segreto in prossimità della Fontana di Trevi? Chiunque lo percorra rimarrà a bocca aperta per la sua magnificenza e storia che racchiude. 🔗funweek.it

Genitori perseguitano l'insegnante del figlio: minacciata con un bastone e seguita fino a casa. Arrestata coppia vicino Roma - Minacce, pesanti. Tanto da venire "scortata" dalle colleghe. I carabinieri di Segni hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di applicazione di misura cautelare agli arresti domiciliari... 🔗ilmessaggero.it

Orsi punge la Roma: “Lo Scudetto è vicino. Non mi ricordo l’ultima partita che ha giocato contro una squadra…” - Nel contenitore radiofonico mattutino “Radio Radio Lo Sport” in onda sulle frequenze di “Radio Radio“, si è parlato anche di Roma (collegato telefonicamente il giornalista Stefano Carina), con la squadra giallorossa che dopo un inizio di campionato disastroso, si sta riprendendo, aggacciando praticamente la zona europea. A riguardo’opinionista ed ex portiere della Lazio, Fernando Orsi, […] L'articolo Orsi punge la Roma: “Lo Scudetto è vicino. 🔗.com

Approfondimenti da altre fonti

Roma, il passaggio segreto vicino alla Fontana di Trevi: se lo percorri rimarrai a bocca aperta; Riaperto il passaggio segreto del XIII secolo per la fuga dei papi; Riaperto al pubblico Passetto di Borgo, il passaggio segreto dei Papi a Roma: ecco come visitarlo; Riaperto a Roma il “passaggio segreto” dei papi. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Il passaggio segreto vicino alla Fontana di Trevi: rimarrai a bocca aperta - Il passaggio segreto di Roma: alla scoperta della Galleria Sciarra ... che vengono ricamante su uno scudo sulla parte d'ingresso della galleria vicino allo stemma di famiglia. 🔗msn.com

Roma, la Passeggiata del Gelsomino: cos'è e dove si trova il romantico passaggio segreto che porta sotto la casa di Papa Francesco - Così, si percorre l’inaspettato passaggio segreto e profumatissimo che conduce ... «Quest'intervento ha una particolarità unica: abbiamo un “vicino” piuttosto importante ... 🔗ilmessaggero.it

Il borgo segreto a due passi da Roma dove il tempo si è fermato - Un borgo segreto nei pressi di Roma che è una vera bellezza Un borgo segreto a pochi passi da Roma il cui centro storico è inserito nel Parco regionale di Veio. Un parco che è stato istituito ... 🔗myluxury.it