La Juve si riporta in zona Champions | Monza battuto 2-0 con i gol di Nico e Kolo Muani è quarto posto

Juventus batte il Monza 2-0 in virtù dei gol di Nico Gonzalez e Kolo Muani, entrambi nel primo tempo, e si riporta momentaneamente in zona Champions League, al quarto posto. Espulso Yildiz poco prima dell'intervallo. Leggi su Fanpage.it Lantus batte il2-0 in virtù dei gol diGonzalez e, entrambi nel primo tempo, e simomentaneamente inLeague, al. Espulso Yildiz poco prima dell'intervallo.

Juventus batte Lecce 2-1: Tudor riporta i bianconeri in zona Champions - juventus 2 lecce 1 JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio 6,5; Kalulu 6,5, R. Veiga 6, Kelly 6; Gonzalez 6 (31’ st Conceição sv), Locatelli 6,5, Thuram 6,5, McKennie 6 (22’ st Cambiaso 6); Koopmeiners 6,5 (22’ st Weah 6), Yildiz 7 (45’ st Savona sv); Vlahovic 7 (22’ st Kolo Muani 6). All.: Tudor 7. LECCE (4-3-3): Falcone 6; D. Veiga 5,5 (32’ st Helgason sv), Baschirotto 6,5, Gaspar 5, Gallo 5,5 (1’st Sala 6); Jean sv (11’ pt Gabriel 6), Coulibaly 6, Pierret 5,5; Pierotti 6 (11’ st N’Dri 6), Krstovic 6,5 (1’ st Rebic 6), Morente 5. 🔗sport.quotidiano.net

