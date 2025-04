La Juventus si rialza 2-0 al Monza e 4 posto a +2 sul Bologna Ma Tudor perde Yildiz per Bologna e forse Lazio

Juventus di Igor Tudor non sbaglia, dopo il passo falso di Parma. I bianconeri, oggi alle 18, sconfiggono 2-0 all`Allianz Stadium di Torino. Leggi su Calciomercato.com Ladi Igornon sbaglia, dopo il passo falso di Parma. I bianconeri, oggi alle 18, sconfiggono 2-0 all`Allianz Stadium di Torino.

La Juventus si rialza, è 2-0 al Monza: Nico Gonzalez decisivo - Prosegue senza alcun intoppo la 34° giornata di Serie A, cruciale per quanto concerne la lotta Champions League. Ad una Roma corsara al Giuseppe Meazza ed una Fiorentina di misura con l’Empoli, infatti, ha risposto la Juventus. I bianconeri sono scesi in campo alle ore 18:00 all’Allianz Stadium con il Monza e sono riusciti ad imporsi con un netto 2-0. Un risultato fondamentale, dopo la sconfitta nell’ultimo turno di campionato con il Parma in trasferta. 🔗sololaroma.it

Juventus-Monza: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming, orario e arbitro - Dopo la cocente sconfitta contro il Parma (la prima della gestione Tudor), la Juventus vuole subito rialzare la testa nel match casalingo contro il Monza di Nesta. I bianconeri hanno sprecato una... 🔗ilmessaggero.it

Juventus-Inter LIVE alle 20.45, le probabili formazioni - Il derby d`Italia è servito. Il posticipo della 25esima giornata di Serie A, in scena alle 20.45 all`Allianz Stadium di Torino, rischia seriamente... 🔗calciomercato.com

Juventus e Monza incominciano il match! Gara di lusso per i biancorossi, che saluteranno poi la A al Meazza - A terra Birindelli, accelera il riscaldamento Ciurria: contatto involontario, ma in area di rigore, con Cambiaso ... 🔗monza-news.it

Juventus-Monza: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni - I bianconeri vogliono ripartire dopo il ko di Parma. Yildiz dal 1’, Kolo Muani al posto dell’infortunato Vlahovic ... 🔗msn.com

TJ - JUVENTUS-MONZA 2-0 - Comincia la ripresa allo Stadium - 19:07 - Ricomincia la ripresa con il calcio di inizio affidato agli ospiti. 19:06 - Squadre in campo, si attende solo il fischio di inizio da parte dell'arbitro. 48' - Finale amaro ... 🔗tuttojuve.com