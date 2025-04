Israele bombarda Beirut colpito deposito di Hezbollah | terzo attacco dopo la tregua

bombardamento ha scosso la periferia sud di Beirut: l’esercito israeliano ha colpito un edificio poco dopo aver ordinato l’evacuazione dei residenti. A rendere noto l’attacco è stato Avichay Adraee, portavoce delle Forze di difesa israeliane (Idf), che su X ha pubblicato un “avvertimento urgente” accompagnato da una mappa, indicando il raggio di sicurezza di 300 metri attorno al bersaglio, descritto come un’area che ospitava “strutture appartenenti a Hezbollah“.Netanyahu: “colpito deposito di missili a guida di precisione”L’azione, secondo quanto riferito dall’ufficio del primo ministro Benjamin Netanyahu, è stata condotta su sua istruzione e su quella del ministro della Difesa Israel Katz. L’obiettivo era un sito infrastrutturale di Hezbollah, dove erano nascosti “missili a guida di precisione”. Thesocialpost.it - Israele bombarda Beirut, colpito deposito di Hezbollah: terzo attacco dopo la tregua Leggi su Thesocialpost.it Un nuovomento ha scosso la periferia sud di: l’esercito israeliano haun edificio pocoaver ordinato l’evacuazione dei residenti. A rendere noto l’è stato Avichay Adraee, portavoce delle Forze di difesa israeliane (Idf), che su X ha pubblicato un “avvertimento urgente” accompagnato da una mappa, indicando il raggio di sicurezza di 300 metri attorno al bersaglio, descritto come un’area che ospitava “strutture appartenenti a“.Netanyahu: “di missili a guida di precisione”L’azione, secondo quanto riferito dall’ufficio del primo ministro Benjamin Netanyahu, è stata condotta su sua istruzione e su quella del ministro della Difesa Israel Katz. L’obiettivo era un sito infrastrutturale di, dove erano nascosti “missili a guida di precisione”.

