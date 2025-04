Ancora insulti choc a Liliana Segre dopo il 25 aprile | Nazista schiava di Netanyahu

Liliana Segre continua a essere al centro di una tempesta di attacchi sui social, con insulti e minacce che sembrano non avere fine. La sua partecipazione alla commemorazione del 25 aprile a Pesaro, città in cui trascorre le vacanze e dove incontrò il marito Alfredo Belli Paci, ha scatenato nuove polemiche. In occasione dell'evento, è stato anche proiettato il documentario "Liliana" di Ruggero Gabbai, un racconto che ha sollevato una reazione violenta sui social, dove i commenti sulla sua figura sono stati divisi tra apprezzamenti e attacchi. Alcuni messaggi hanno accusato Segre di essere "schiava di Netanyahu" e hanno criticato la sua presenza come senatrice a vita, facendo riferimento al suo "stipendio" e al suo ruolo.I commenti negativi non si sono fermati solo sui social di Matteo Ricci, europarlamentare del PD, ma sono arrivati anche sulle pagine ufficiali del sindaco Andrea Biancani e del Comune di Pesaro, con insulti durissimi.

